Oaspetii au obtinut patru victorii in cele cinci meciuri desfasurate sambata in etapa a 10-a a Ligii Nationale de baschet masculin. SCM ''U'' Craiova, CSO Voluntari, SCM Timisoara si CS Dinamo Bucuresti au castigat in deplasare, onoarea gazdelor fiind salvata de CSM ABC Athletic Constanta, care a trecut de CSA Steaua Bucuresti, informeaza Agerpres.

