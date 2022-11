Stiri pe aceeasi tema

- ACS Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe a invins-o pe CSM CSU Constanta cu scorul de 84-62 (26-14, 11-21, 21-13, 26-14), duminica, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a sasea a Ligii Nationale de baschet feminin, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- CSM Vaslui a invins-o pe SCM Politehnica Timisoara cu scorul de 25-24 (13-14), duminica, in deplasare, intr-o partida din etapa a 11-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- SCM ''U'' Craiova, medaliata cu bronz in editia trecuta a campionatului, a devenit lider provizoriu in Divizia A1 la volei masculin, dupa ce a invins-o pe CS Stiinta Explorari Baia Mare cu scorul de 3-1 (25-22, 25-21, 22-25, 25-19), sambata, pe teren propriu, in etapa a cincea, anunța Agerpres.…

- CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud a invins-o la limita pe HC Dunarea Braila, cu 25-24 (13-14), joi seara, la primul sau meci jucat in Complexul Sportiv Polivalent Unirea, in etapa a 7-a a Ligii Nationale de handbal feminin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Campioana la baschet masculin U Banca Transilvania Cluj va debuta, miercuri, in grupele EuroCup, a doua competitie valorica a continentului dupa Euroliga. La randul lor, tot miercuri, vicecampioana CSO Voluntari, CSM Oradea si SCM Craiova vor juca in grupele FIBA Europe Cup, anunța News.ro. Fii…

- CS Rapid Bucuresti a invins-o categoric pe CSM Baschet Petrolul Ploiesti, cu scorul de 99-71, luni seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a doua a Ligii Nationale de baschet feminin, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Forul european de baschet a anuntat, vineri seara, ca formatia SCM Craiova este una din cele trei calificate in grupele FIBA Europe Cup, din postura de ”lucky loser”, in urma turneelor preliminare. SCM Craiova se alatura echipelor CSO Voluntari si CSM Oradea in grupe, conform news.ro. Fii…

- Echipa de baschet masculin SCM Craiova a invins marti, in Lituania, formatia BC Jonava, scor 65-59 (38-33), in primul meci din turneul preliminar B al FIBA Europe Cup. BC Jonava este gazda turneului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…