- Formatia Universitatea Craiova a fost invinsa, sambata seara, in deplasare, cu scorul de 1-0, de echipa UTA Arad, intr-un meci din etapa a cincea a Ligii 1. Golul a fost marcat de Antal, in minutul 70. UTA Arad: Fl. Iacob – Tomozei (Vukcevic ’69), Erico, Medimorec (Benga ’80), Baravykas…

- Universitatea Craiova nu a reușit sa obțina niciun punct din deplasarea de la Arad, deși nu a jucat rau. Știința a pierdut la limita, scor 0-1, disputa cu UTA, de pe „Francisc Neuman“, ce a contat pentru etapa a 5-a din Liga 1. Aradenii au practicat un joc dur, golanesc Alb-albaștrii nu au inceput prea…

- CSU Craiova nu își gasește ritmul sub conducerea lui Laurențiu Reghecampf. Oltenii au fost învinși, sâmbata seara, în deplasare, cu scorul de 1-0, de echipa UTA Arad, într-un meci din etapa a cincea a Ligii 1.Unicul gol al partidei a fost marcat de Antal, în minutul…

- CS U Craiova a invins-o, luni, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, pe FC Voluntari, in ultimul meci al etapei a patra a Ligii I. Koljic a ieșit in minutul 26, din cauza unei accidentari, in locul lui intrand Markovic. Oaspeții au ratat prima mare ocazie de gol a partidei. In minutul 27, Lopes a centrat…

- „U“ Craiova intalneste astazi, de la ora 20.30, pe stadionul „Ilie Oana“, din Ploiești, pe Astra Giurgiu, in marea finala din acest an a Cupei Romaniei. Știința va incerca sa obțina in aceasta seara cel de-al 8-lea trofeu, iar GdS va va tine la curent cu evolutia scorului si cu momentele importante…

- ​Meciul care se disputa cu trofeul Cupei României pe masa, între Astra, aflata la a patra finala în 7 ani, si CSU Craiova, vicecampioana Ligii 1 în sezonul trecut, revenita în finala dupa 3 ani, are ca ora de start 20:30, fiind programat pe stadionul Ilie Oana din Ploiesti.…

- CSU Craiova a învins, miercuri, la Giurgiu, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa FCSB, într-un meci contând pentru etapa a IX-a a play-off-ului Ligii I. FCSB a jucat cu o echipa complet remaniata, formata din jucatori tineri.Unicul gol al meciului a fost marcat de Alexandru Cicâldau…