- Rapid și Farul Constanța se intalnesc azi, de la 21:30, intr-o partida din cadrul etapei a 3-a din Liga 1. Meciul va avea loc pe Arena Naționala, acolo sunt așteptați minimum 10.000 de spectatori. Dupa primele doua runde, Rapid București e prima in Liga 1 și are punctaj maxim: giuleștenii au obținut…

- Farul si Rapid n au pierdut in primele doua meciuri de campionat si n au primit gol. Dintre accidentatii Farului, Andrei Artean se antreneaza cu lotul, dar sunt slabe sanse sa fie apt pentru meciul de vineri. Echipa olimpica a Romaniei a fost eliminata de la JO, astfel ca vor reveni la formatia de club…

- Farul Constanta a invins-o pe Gaz Metan Medias cu scorul de 2-0 (0-0), duminica, pe teren propriu, la Ovidiu, intr-o partida din etapa a doua a Ligii I de fotbal. Aceasta este prima victorie a Farului in acest sezon si prima dupa revenirea acestui nume de traditie in esalonul de elita al fotbalului…

- FCSB și Universitatea Craiova se intalnesc azi, de la 21:30, in cel mai important meci al etapei a 2-a din Liga 1. Oaspeții vin pe Arena Naționala fara antrenorul Ouzounidis, demis dupa infrangerea oltenilor din Conference League cu Laci, scor 0-1. Daca Universitatea a pierdut in Conference League și…

- Nou-promovata Rapid București s-a impus, duminica seara, cu scorul de 1-0, in fața Chindiei Targoviște, intr-un meci din prima etapa a Ligii I, ediția 2021-2022. Unicul gol al partidei, gazduite de stadionul "Arena Naționala", a fost marcat de Adrian Balan, in minutul 57. In celalalt joc disputat duminica,…