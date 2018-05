Stiri pe aceeasi tema

- ASU Politehnica a pierdut un jucator de mare valoare dupa ce Deian Sorescu (20 de ani) a semnat, joi, cu Dinamo. Mijlocasul de banda era la final de contract cu clubul sustinut de suporteri, care nu va incasa niciun ban pe timisorean. O alta mutare-bomba se pregateste zilele acestea, cu Radu Motreanu…

- BestMusic Live Concerts te invita la Hard Rock Cafe, joi, 3 mai, incepand cu ora 21:30, la un concert extraordinar cu legenda rockului romanesc, CARGO ! Infiintata la Timisoara in 1985, Cargo a revolutionat rockul romanesc printr-al sau hard rock, inca de la primul album “Povestiri din gara”. Au cunoscut…

- CFR Cluj n-a avut parte de un start grozav de meci cu Poli Iași, moldovenii fiind cei care au controlat meciul. Pentru ca tabloul sa fie complet, Dan Petrescu a fost nevoit sa renunțe la un om de baza dupa 27 de minute. La un sprint in minutul 27 fundașul venit de la Viitorul a simțit o ințepatura la…

- Constantin Dima, absent azi din cauza suspendarii, a reacționat dupa ce Romania a pierdut cu Ucraina la Ploiești, scor 1-2 și a ratat calificarea la Euro 2018. Fundașul lui Dinamo, imprumutat la Sepsi, face insa o promisiune. "E o durere foarte mare. Am avut niște rezultate notabile in primele doua…

- Deși in prealabil s-a decis ca partida amanata dintre Poli Iași și Astra sa se joace pe 11 aprilie, data s-a schimbat și partida va avea loc pe 26 aprilie. Ora disputarii acestui meci din play-off n-a fost inca anunțata. Cealalta partida amanata, FC Botoșani - Dinamo se va disputa pe 3 aprilie, de la…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a pregatit o serie de evenimente pentru firmele din județ, și nu numai, in aceasta primavara. Doar in aceasta saptamana, instituția organizeaza trei acțiuni de interes. Astfel, miercuri, incepand cu ora 11.00, in Sala Europa a Centrului Regional de Afaceri…

- Dinamo e in play-out. Astra a caștigat cu Dinamo 2-0, iar Viitorul s-a impus in fața celor de la Poli Iași 1-0. "Ne-am pus mari speranțe in acest joc. Chiar inainte de meci am zis ca e ca o finala de Campionat Mondial. Depinde viitorul nostru. Nu imi dau seama ce s-a putut intampla. Nu am fost echipa…

- Dupa victoria, 2 1, cu FC Botosani, FC Viitorul s a apropiat si mai mult de turneul play off al Ligii 1. Verdictul se va da etapa viitoare In acest moment, sunt calificate in play off CFR Cluj, FCSB, CSU Craiova si Astra. Pentru celelalte doua locuri care asigura accederea in aceasta faza a campionatului…