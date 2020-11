Liga I - Hermannstadt are trei cazuri de coronavirus FC Hermannstadt a anuntat, joi, ca trei dintre fotbalistii sai au fost testati pozitiv cu coronavirus. Cei trei jucatori sunt in izolare si respecta toate recomandarile specialistilor D.S.P.Sibiu, care au inceput o ancheta epidemiologica. Toti ceilalti fotbalisti, precum si staful FC Hermannstadt, au primit rezultate negative la testarea Covid-19. Potrivit legislatiei si a protocolului sanitar anti-Covid 19, impus de autoritati si comisiile sanitare de specialitate, cluburile si asociatiile cu profil sportiv nu au dreptul sa faca publica identitatea unui membru al echipei… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

