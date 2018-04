Stiri pe aceeasi tema

- Steaua a invins, luni, cu scorul de 3-0 (1-0), echipa Astra Giurgiu, in ultimul meci din etapa a V-a a play-off-ului Ligii I. Steaua revine pe primul loc dupa acest succes, cu doua puncte avans fata de CFR Cluj, la finalul turului play-off-ului.Au marcat: Gnohere '27 (p), Man '47, Pintilii…

- Au marcat: Gnohere '27 (p), Man '47, Pintilii '49 Min. 27, scor 0-1: Laurentiu Bus l-a faultat in pe linia careului de 16 metri pe Romario Benzar. Gnohere a transformat penaltiul; Min. 47, scor 0-2: Pintilii l-a lansat pe Man, care a scapat singur cu portarul Iliev si l-a invins cu un sut la coltul…

- Etapa a cincea din play-off-ul și play-out-ul Ligii 1 la fotbal se va disputa in perioada 13-16 aprilie, in prima confruntare urmand sa se intalneasca FC Voluntari și Dinamo (vineri, de la ora 20:45). Cele mai interesante dueluri ale acestei runde se anunța a fi FC Viitorul vs CFR Cluj și Astra Giurgiu…

- "Eu nu am patit nimic, nu stiu (n.r. - de ce m-au schimbat). Nu am apucat sa vorbim, probabil e o decizie tactica. Normal ca sunt suparat, ma simt un pic nerespectat, dar asta e. In aceasta seara m-am simtit un pic folosit, ca sa zic asa. Cat s-a facut treaba cu mine... Apoi m-au scos la pauza, nu…

- Campioana Romaniei, FC Viitorul, a realizat prima victorie din turneul play off al Ligii 1, invingand in deplasare Astra Giurgiu. Succesul i a dus pe jucatorii lui Hagi la cinci puncte de ocupante locului trei in clasament. Formatia de pe litoral s a impus cu 2 0 V. Ghita 29, I. Hagi 89 si se afla pe…

- Prima etapa a play-off-ului si play-out-ului Ligii 1 a fost amanata din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, la solicitarea cluburilor.Citește și: ALERTA - CCR, lovitura pentru SRI: Mandatele de interceptare pe siguranta nationala, restrictionate In prima etapa din play-off…

- Calificata pentru al treilea an la rand in turneul play off al Ligii 1, FC Viitorul va debuta in aceasta faza a competitiei pe terenul vicecampioanei FCSB. Cele sase echipe au intrat in play off cu punctajele: 1. CFR Cluj 30p, 2. FCSB 28p, 3. CSU Craiova 26p, 4. Astra Giurgiu 22p, 5. FC Viitorul 22p,…

- STEAUA (FCSB) - CFR CLUJ LIVE VIDEO ONLINE 2018 DIGI SPORT. LIVE STREAMING TELEKOM LOOK TV Nicolae Dica s-a hotarat asupra primului 11, pe care i l-a transmis deja patronului. Becali a refuzat sa o spuna in direct, precum a facut-o in mai multe randuri. "Stiu echipa, dar nu pot sa o spun,…