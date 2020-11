Stiri pe aceeasi tema

- Meciul dintre Politehnica Iasi si FC Viitorul Constanta a fost suspendat in min. 55, la scorul de 2-1 pentru echipa gazda, duminica seara, din cauza stingerii nocturnei pe stadionul ''Emil Alexandrescu'' din Iasi, in etapa a 9-a a Ligii I. Arbitrul Horia Gabriel Mladinovici (Bucuresti)…

- Confruntarea de la Iasi conteaza pentru etapa a noua a Ligii 1.Meciul de fotbal Poli Iasi FC Viitorul, din etapa a noua a Ligii 1, care ar fi trebuit sa inceapa la ora 18.00 a acestei seri a pornit cu intarziere de aproape o ora, dupa ce la instalatia de nocturna a stadionului din Copou au aparut probleme.FC…

- FC Viitorul se afla pe locul 13 in clasament, cu sase puncte, dupa o victorie, trei egaluri si doua infrangeri, golaveraj 8 11. Dupa incheierea actiunilor loturilor nationale ale Romaniei, Liga 1 continua, din 16 octombrie, cu meciurile etapei a saptea, in care FC Viitorul intalneste in deplasare FC…

- Clubul Sportiv al Armatei Steaua a anunțat, miercuri, pe site-ul oficial, ca inca zece fotbaliști din cadrul lotului pregatit de Daniel Oprița au fost diagnosticați cu noul coronavirus. Astfel, gruparea "militara" a ajuns la 20 de cazuri. "Clubul Steaua Bucuresti anunta ca, in urma testelor efectuate…

- Chindia Targoviște și Dinamo sunt programate sa se intalneasca astazi, de la ora 21:00, in etapa secunda a Ligii 1. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus. Toate rezultele etapei #2 din Liga 1 Chindia - Dinamo, liveTEXT de la 21:00 Click AICI…

- UTA - FC Voluntari, din etapa cu numarul 2 a Ligii 1, se joaca astazi, de la ora 21:00. Partida care va inugura noul stadion din Arad poate fi urmarita liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus. Programul etapei #2 din Liga 1 UTA - Voluntari, liveTEXT de la…

- In urma tragerii la sorti a programului Ligii 1 din sezonul 2020 2021, FC Viitorul Constanta va intalni, in prima etapa, pe teren propriu, pe UTA Arad.Partida se va disputa in weekendul 21 23 august, data exacta si ora urmand sa fie anuntate ulterior, scrie fc viitorul.ro. Ultima etapa din acest an…

- Azi, de la ora 17:00, este programata ultima etapa din play-out-ul Ligii 1, urmand a se juca patru meciuri. Dinamo – Viitorul, Hermannstadt – Poli Iași, Sepsi – Clinceni și Chindia – Voluntari se joaca in același timp și vor fi liveTEXT și VIDEO pe GSP.ro Situația in play-out-ul din Liga 1 e una complicata.…