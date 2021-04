Stiri pe aceeasi tema

- Arbitrii Andrei Chivulete si Horia Mladinovici vor conduce la centru meciurile de miercuri, din etapa a patra a play-off-ului Ligii I, potrivit news.ro. Arbitrii si observatorii partidelor de miercuri: Play-off Sepsi OSK - Academica Clinceni, ora 16.30Arbitri: Andrei Chivulete…

- Etapa a doua a play-off-ului Ligii I de fotbal a inceput miercuri, 21 aprilie, cu partidele FC Botoșani – Universitatea Craiova 1-1, prin golurile marcate de albanezul Realdo Fili – in minutul 12, pentru gazde – respectiv Andrei Ivan, in minutul 80 și Sepsi OSK Sfantu Gheorghe – CFR Cluj 0-1, prin reușita…

- Prima etapa a play-off-ului Ligii I de fotbal a inceput sambata, 17 aprilie, cu meciul de pe stadionul „Ion Oblemenco" din Craiova, unde Universitatea din localitate și Sepsi OSK Sfantu Gheorghe au incheiat nedecis, 0-0. Celelalte doua jocuri s-au disputat duminica, 18 aprilie, terminandu-se cu rezultate…

- Runda de deschidere a play-off-ului Ligii I la fotbal va programa, in perioada 14-17 aprilie, partidele CFR Cluj - Academica Clinceni, FCSB - FC Botosani si Universitatea Craiova - Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, informeaza Liga Profesionista de Fotbal. Derby-ul FCSB - CFR Cluj va avea loc in ultima etapa…

- Prima etapa a fazei play-off a Ligii I va programa, in perioada 14-17 aprilie, meciurile CFR Cluj - Academica Clinceni, FCSB - FC Botosani si Universitatea Craiova - Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, potrivit site-ului Ligii Profesioniste de Fotbal. Derby-ul FCSB - CFR Cluj va avea loc in ultima…

- Prima etapa a fazei play-off a Ligii I va programa, in perioada 14-17 aprilie, meciurile CFR Cluj - Academica Clinceni, FCSB - FC Botosani si Universitatea Craiova - Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, potrivit site-ului Ligii Profesioniste de Fotbal, citat de Agerpres. Derby-ul FCSB - CFR Cluj va avea loc…

- The matches of the 22nd round of the Football League I, played from Friday to Monday, resulted in FCSB ranking first, according to AGERPRES. Results: Friday, February 5 ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe - CSM Politehnica Iasi 3-3 (3-1)Saturday, February 6AFC Astra Giurgiu…

- UTA Arad a invins-o pe Academica Clinceni cu scorul de 3-0 (1-0), joi, in deplasare, in etapa a 21-a a Ligii I de fotbal. UTA a deschis scorul dupa doar 27 de secunde, prin Liviu Antal, care a marcat primul sau gol in culorile echipei aradene si cel mai rapid din acest sezon al Ligii I. Pana acum titlul…