Liga I, etapa 3. Programul complet si transmisiile TV

Cele sapte meciuri ale rundei a 3-a din Liga I se desfasoara in perioada 3-6 august. Primul meci s-a desfasurat vineri, intre Universitatea Craiova si FC Botosani, intalnire incheiata la egalitate. In celelalte partide sunt programate urmatoarele confruntari: Sambata, 4 august: Astra Giurgiu – Sepsi Sf. Gheorghe (18.00) CFR Cluj – Concordia Chiajna (21.00) Duminica, 5 august: Hermannstadt – Dunarea Calarasi (18.00) FCSB – Politehnica Iasi (21.00) Luni, 6 august: Viitorul – Voluntari (18.00) Gaz Metan Medias – Dinamo (21.00) In clasament, conduce Botosani, cu 5 puncte, insa cu un joc in plus fata…