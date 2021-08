Liga I: CFR Cluj – FCSB 4-1. Echipa ardeleană, lider autoritar în campionat (Video) CFR Cluj a invins-o pe FCSB, scor 4-1, duminica seara, intr-un meci din cadrul etapei a șaptea a Ligii I. In urma victoriei, CFR Cluj este lider autoritar și are cu 12 puncte mai mult decat FCSB. Oaspeții au inceput bine partida din Gruia, iar Vinicius l-a pus la incercare pe Balgradean, cu o lovitura de cap. Mingea a ocolit insa vinclul porții. Gazdele au replicat in minutul 19 prin Alibec, care a șutat din afara careului, dar Vlad a reținut. CFR Cluj a deschis scorul in minutul 30 dupa ce Vinicius a respins o centrare pana la Omrani, iar atacantul francez a marcat cu un șut din voleu. Cu trei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

