Liga I: Astra Giurgiu a nvins, n deplasare, cu 3-0, pe Concordia Chiajna

- Astra Giurgiu a invins, vineri, cu scorul de 3-0 (0-0), formatia Concordia Chiajna, in primul meci al etapei a VI-a a Ligii I. In minutul 73, instalatia de nocturna de pe stadionul din Chiajna s-a stins. Partida s-a reluat dupa o intrerupere de zece minute.Au marcat: Balaure '56, Nelut Rosu…

- Etapa a șasea din turul sezonului regulat al Ligii 1 se va desfașura in perioada 24-27 august, prima confruntare urmand sa le puna fața in fața pe Concordia Chiajna și AFC Astra Giurgiu (vineri, ora 21:00). Duminica va avea loc duelul dintre FC Viitorul și FCSB, pe stadionul Central din Ovidiu, de la…

- U Craiova - Concordia Chiajna, de la 21:00. Meciul este transmis de DigiSport, Telekomsport si Look TV. Partida care incheie etapa a 5-a a Ligii 1 Betano poate fi urmarita in format live text pe ProSport.

- Partida dintre Astra Giurgiu si Dunarea Calarasi se disputa azi, de la ora 18:00, in etapa a 5-a a Ligii 1 Betano. Meciul poate fi urmarit pe Digi Sport, Telekom Sport si Look TV. Meciul este in format live text pe www.prosport.ro.

- Echipa de fotbal SSC Farul Constanta evolueaza sambata, de la ora 13, in deplasare, contra celor de la UTA Arad, in cea de-a doua etapa a Ligii a ll-a. Partida va fi transmisa in direct pe Digi Sport 1 si Telekom Sport.Etapa trecuta, SSC Farul a trecut de ASU Poli Timisoara cu 4-1, pe stadionul „Central”…

- CFR CLUJ-CONCORDIA LIVE VIDEO DIGI SPORT ora 21.00 Componenta formatiilor: CFR Cluj: Arlauskis - Peteleu, Vinicius, Adam, Camora - Culio, Bordeianu, A. Ionița - Omrani, Țucudean, Mailat. Chiajna: Caparco - G. Matei, Leca, Marc, Ivanovici- Prepelița - Nivaldo, Gorobsov,…

- FC Viitorul, campioana Romaniei din sezonul 2017 2018, sustine luni, 30 iulie, meciul din etapa a doua a Ligii 1, in deplasare contra formatiei Concordia Chiajna.Partida se disputa de la ora 21.00.Ne asteapta o saptamana grea, cu trei meciuri. Contra Concordiei, va fi foarte greu, trebuie sa ne adaptam…

- Poli Iași și Astra Giurgiu se infrunta astazi, de la ora 21:00, intr-un meci contand pentru etapa secunda a Ligii 1. Partida e liveTEXT cu video pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look TV. live de la 21:00 Poli Iași - Astra Giurgiu Urmarește AICI partida liveTEXT Astra…