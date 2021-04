LIGA FLORILOR MOL – Două victorii din două meciuri pentru CS Minaur Daca in etapa trecuta CS Minaur se impune in fața HC Zalau, de data aceasta fatele noastre au reușit o noua victorie in fața echipei Rapid București, scor 25-21. Asta inseamna inca trei puncte pentru echipa din Baia Mare, victorie care o ajuta sa iși pastreze locul al doilea in clasament. Iata urmatoarele partide: Etapa 18 (joi, 29 aprilie): Cisnadie – Ploiești (10.30); CSU Cluj – Buzau (12.00); Craiova – Mioveni (13.15); CS Minaur – Slatina (14.45, sala LPS); Braila – Zalau (16.00, TVR 2); CSM București – Galați (17.30); Bistrița – Rapid (18.30, TVR 1). SCM Rm. Valcea va sta Etapa 19 (sambata,… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

