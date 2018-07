Stiri pe aceeasi tema

- FC Vaduz din Liechtenstein a pierdut, marti, in deplasare, cu 2-3, in fata formatiei Levski Sofia, dar a obtinut calificarea in turul al doilea preliminar al Ligii Europa. In tur, FC Vaduz a castigat cu 1-0, astfel ca s-a calificat datorita golurilor marcate in deplasare, informeaza news.ro.Sergiu…

- Sergiu Buș (25 de ani) a inscris un gol pentru Levski Sofia in meciul cu Vaduz (Liechtenstein) din turul I al preliminariilor Europa League. Ulterior, atacantul roman a ratat un penalty in minutul 76, iar echipa lui a pierdut calificarea. Levski a pierdut turul din Liechtenstein, 0-1, a caștigat in…

- Zalgiris Vilnius a caștigat manșa tur cu Klaksvik (Insulele Feroe) din turul 1 al Europa League, scor 2-1. Victoria ii transforma pe lituanieni in mari favoriți la calificarea in turul 2. Ex-galațeanul Liviu Antal este cel care a deschis scorul pentru Zalgiris, in minutul 40. Intrat in minutul 53, Bjartalid…

- Atacantul roman Liviu Antal a marcat golul prin care Zalgiris Vilnius a invins-o pe FK Trakai cu scorul de 1-0, sambata, in deplasare, in etapa a 13-a a campionatului de fotbal al Lituaniei. Liviu Antal a inscris in min. 13. Fostul jucator al echipelor Otelul Galati, FC Vaslui,…

- Atacantul roman Claudiu Keseru a marcat un gol pentru Ludogoret Razgrad, care a terminat a egalitate cu Levski Sofia, 2-2, sambata, pe teren propriu, in etapa a opta a fazei play-off a campionatului de fotbal al Bulgariei. Keseru a deschis scorul in min. 5, din penalty, cealalta reusita a campioanei…

- Slavia Sofia, care nu a reusit sa se califice intre primele sase echipe care se lupta la titlu, a cucerit a opta sa Cupa a Bulgariei la fotbal, miercuri, dupa ce a invins-o in finala pe Levski Sofia, cu scorul de 4-2 la loviturile de departajare. Portarul Gheorghi Petkov, in varsta de 42 de ani, a fost…

- Formatia FC Voluntari a invins, vineri, in deplasare, cu scorul de 3-2, echipa ACS Poli Timisoara, intr-un meci din etapa a opta a play-out-ului Ligii I. Gazdele au jucat in inferioritate numerica din minutul 55.Au marcat Artean ’60 (penalti) si Roman ‘76 pentru gazde, respectiv Benzar ‘7,…

- Claudiu Keșeru a marcat trei goluri. Echipa lui, Ludogoreț, e prima in Bulgaria. Atacantul roman Claudiu Keseru a marcat trei goluri pentru Ludogoret Razgrad, miercuri, in meciul castigat cu scorul de 7-0 in fata formatiei Beroe Stara Zagora, pe teren propriu, in etapa a patra a fazei play-off a campionatului…