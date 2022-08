Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele meciurilor de marti din mansa secunda a turului 3 preliminar din Liga Campionilor: Zalgiris – Bodo/Glimt 1-1 (in tur 0-5), Apollon – Maccabi Haifa 2-0 (0-4), Plzen – Sheriff Tiraspol 2-1 (2-1), Pyunik – Steaua Roșie Belgrad 0-2 (0-5), Midtjylland – Benfica 1-3 (1-4), Dinamo Zagreb – Ludogorets…

- Sheriff Tiraspol parasește actuala ediție a Ligii Campionilor, dupa ce a suferit infringeri in ambele manșe in fața cehilor de la Viktoria Plzen, cu 1-2. Cu toate acestea, campioana Moldovei iși continua parcursul european in play-off-ul UEFA Europa League, unde va juca cu FC Pyunik (Armenia). Meciul…

- Programul meciurilor din mansa secunda a turului 3 preliminar din Liga Europa : Marti, 9 august:ora 22.00: Shkupi – Shamrock Rovers (in tur 1-3). Joi, 11 august:ora 19.00: HJK – Maribor (2-0);ora 20.00: Slovacko – Fenerbahce (0-3), Zurich – Linfield (2-0);ora 21.00: Dudelange – Malmo (0-3);ora 21.30:…

- Programul meciurilor de astazi din mansa secunda a turului 3 preliminar din Liga Campionilor: ora 19.00: Zalgiris – Bodo/Glimt (in tur 0-5); ora 20.00: Apollon – Maccabi Haifa (0-4), Plzen – Sheriff Tiraspol (2-1), Pyunik – Steaua Roșie Belgrad (0-5); ora 20.45: Midtjylland – Benfica (1-4); ora 21.00:…

- Dinamo Kiev, echipa antrenata de Mircea Lucescu, ar putea-o intalni pe Benfica Lisabona in play-off-ul Ligii Campionilor, daca cele doua formatii vor ajunge in aceasta faza a competiției, potrivit tragerii la sorti efectuate astazi, de la Nyon. Benfica joaca marti acasa cu danezii de la FC Midtjylland…

- Marti, 2 august, la sediul UEFA de la Nyon, a avut loc tragerea la sorti a meciurilor din play-off-ul Europa League la fotbal. La tragerea la sorti au luat parte 20 de echipe, dintre care sapte au intrat in aceasta faza a competitie, sase vor veni dintre echipele eliminate din turul al treilea preliminar…

- Agentii vamali spanioli au confiscat o schita Pablo Picasso in valoare de peste 450.000 de euro (381.000 de lire sterline) de la un pasager care a sosit pe aeroportul din Ibiza fara sa declare opera de arta, a declarat biroul vamal al Spaniei, scrie The Guardian. Agentii au gasit schita din 1966,…

- CFR Cluj va intalni Piunik Erevan, miercuri seara, pe teren propriu, de la ora 21.30, in mansa secunda a primului tur preliminar al Ligii Campionilor. In tur, scorul a fost 0-0. In cazul unui succes cu Piunik, CFR Cluj va juca in turul secund al preliminariilor din Liga Campionilor impotriva echipei…