- FCSB – Rudar Velenje, in turul 2 preliminar din Liga Europa (joi, ora 21.30, Pro TV). Dica: ”Asta il intereseaza pe patron”. Antrenorul anunța schimbari in echipa. FCSB va juca maine returul cu slovenii de la Rudar Velenje, din turul 2 preliminar din Liga Europa. Cu toate ca au avantajul unui succes…

- Antrenorul formatiei FCSB, Nicolae Dica, a afirmat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca scorul de 2-0 obtinut in prima mansa a turului doi preliminar al Ligii Europa poate fi intors la Bucuresti de Rudar Velenje si echipa sa are nevoie de concentrare maxima pentru a evita un esec."E o…

- FCSB și Dinamo au terminat la egalitate aseara, scor 3-3. Rudar Velenje, adversara din turul secund al Europa League a FCSB, și Hajduk Split, posibila adversara din turul urmator, au fost umilite in competițiile interne. FCSB - Rudar Velenje, manșa retur a Turului II preliminar din Europa League, se…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dica, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca jucatorii sai trebuie sa uite infrangerea suferita in campionat cu Astra Giurgiu si sa dea totul pentru a invinge formatia slovena NK Rudar Velenje in prima mansa a turului al doilea preliminar al…

- Ce-a spus Gigi Becali despre inlocuirea lui Dica cu Walter Zenga. Mirel Radoi: ”Deja?”. Eșecul lamentabil al celor de la FCSB in jocul de la Giurgiu cu Astra i-a șubrezit scaunul lui Nicolae Dica, iar principalul favorit sa-i ia locul este Walter Zenga, tehnician liber de contract in acest moment. Gigi…

- FCSB a schimbat sistemul pentru noul acest sezon, din 4-2-3-1 in 4-3-3, insa Nicolae Dica anunța ca la meciurile din cupele europene situația s-ar putea schimba, adversarii fiind de un alt nivel. Antrenorul celor de la FCSB pregatește doua echipe diferite, cate una pentru fiecare competiție. "Cred…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Florin Bratu, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca obiectivul lui si al jucatorilor in editia 2018-2019 a Ligii I este calificarea in play-off. "Obiectivul...

