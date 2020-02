Stiri pe aceeasi tema

- Echipa scotiana Glasgow Rangers, la care joaca mijlocasul roman Ianis Hagi, va infrunta formatia germana Bayer Leverkusen, in optimile de finala ale Europa League . Asta s-a decis la tragerea la sorti efectuata astazi, la Nyon. De mentionat ca intre cele doua grupari exista o rivalitate foarte mare.…

- Iata programul meciurilor: ISTANBUL BASAKSEHIR (Turcia) - COPENHAGA (Danemarca) OLYMPIAKOS (Grecia) - WOLVERHAMPTON (Anglia) RANGERS (Scotia) - BAYER LEVERKUSEN (Germania) WOLFSBURG (Germania) - SAHTIOR DONETK (Ucraina) INTERNAZIONALE MILANO (Italia) - GETAFE (Spania)…

- Dirijorul Florin Totan revine la Filarmonica Pitești. Concert simfonic Haydn versus Mozart. Filarmonica Pitești organizeaza joi, 27 februarie, de la ora 19.00, la Centrul Multifunctional, un concert simfonic Haydn versus Mozart, cu pagini muzicale semnate de cei doi mari compozitori. Alaturi de orchestra…

- Piata masinilor electrice si hibride din Romania creste incet, dar sigur, cel mai mare impediment fiind pretul, in ciuda ajutorului substantial acordat de stat. Potrivit unui studiu realizat recent de Ipsos, 42% dintre romanii chestionati au sustinut ca, cel mai probabil, viitoarea lor masina…

- Peste 180 de sportivi din 19 tari vor participa la EduSport Trophy 2020, competitie de patinaj artistic care se desfasoara in perioada 8-12 ianuarie la patinoarul Tiriac-Telekom Arena din Otopeni, se arata intr-un comunicat de presa remis, miercuri, AGERPRES. La concursul organizat de Asociatia Clubul…

- Cresterea inregistrata in Romania este de aproape patru ori mai mare decat media din UE. In sezonul de iarna 2018-2019 s-au inregistrat 18,9 milioane innoptari, cu 2,6% mai multe decat in sezonul de iarna 2017-2018.In doar doua state membre UE numarul innoptarilor a scazut in sezonul de…

- Campioana Romaniei, CFR Cluj, va intalni echipa FC Sevilla, in 16-imile Ligii Europa, conform tragerii la sorti de luni, de la Nyon, potrivit news.ro.Formatia Liverpool, detinatoarea trofeului, va intalni echipa spaniola Atletico Madrid, in optimile Ligii Campionilor, conform tragerii la sorti…

- Europol a inchis luni 30.506 de nume de domenii de internet care incalcau legislatia privind proprietatea intelectuala ca urmare a distribuirii de articole false ori piratate in retea, precum transmisiuni ilegale de programe de televiziune, muzica si filme piratate, precum si produse electronice…