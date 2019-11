Liga Elitelor U19 / Academia „Gică Popescu”, la a doua victorie consecutivă Academia „Gica Popescu” U19 s-a impus, scor 2-1, in partida susținuta sambata, la „Hanul Doctorului”, in fața formației similare a clubului Colțea Brașov. Partida conteaza pentru etapa a 17-a de la Liga Elitelor U19. Craiovenii au deschis scorul rapid, prin Alexandru Badea, care a transformat fara emoții un penalti dictat dupa un henț in careu (‘4, 1-0). In minutul 14, Robert Buturoaga a pus latul de la 6 metri și l-a invins pe Stroescu, dar de la margine s-a indicat poziție de offside. „GP” și-a majorat avantajul dupa o centrare a lui Badea pentru Daniel Tudor (foto), care a reluat cu capul imparabil… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

