Liga Elitelor U17 / „Leuții“ lui Ștefan Florescu s-au calificat în finală! Inca un motiv de bucurie pentru cei care iubesc Universitatea Craiova ! Daca sambata echipa de juniori U16 a Științei s-a calificat in finala Ligii Elitelor, astazi a venit randul puștilor de la U17 sa ne descrețeasca frunțile și sa ne bucure. Echipa antrenata de Ștefan Florescu va juca finala Ligii Elitelor U17 dupa ce a remizat, scor 1-1, cu Farul, la Constanța, in manșa secunda a semifinalelor. Cum in tur, in Banie, a fost 3-2 pentru „leuți“, Universitatea Craiova a acces in ultimul act, care va avea loc saptamana viitoare. Golul alb-albaștrilor de la Ovidiu a fost inscris de Robert Lapadatescu.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

