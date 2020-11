Liga Elitelor | Academia „Gică Popescu“ a făcut spectacol la Under 19 în Banat Academia „Gica Popescu“ a reușit sa-și adjudece trei puncte din dubla susținuta sambata, in deplasare, in fața gruparii LPS Banatul Timișoara. Partidele au contat pentru etapa a 10-a, ultima din turul campionatelor de la Liga Elitelor . Craiovenii au „ciuruit“ poarta banațenilor la Under 19 La juniori Under 19, Academia „Gica Popescu“ și-a imbunatațit golaverajul, invingand-o pe LPS Banatul cu scorul de 7-1. Golurile craiovenilor au fost marcate de Ciupitu (2), Buturoaga (2), Dranda (2) și Alex Grigorie. Antrenorul Gica Barbu a inceput meciul cu urmatorii jucatori: Voda – Urdu, Trușca, Udrea,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rezultate inregistrate in partidele disputate, sambata, in etapa a XIII-a a Ligii a II-a, potrivit news.ro:Concordia Chiajna - Dunarea Calarasi 2-1 Farul Constanta - CSM Resita 1-0 Metaloglobus - Comuna Recea 2-0 Citește și: Fostul edil de la Sectorul 1 ar fi SUSȚINUT un traficant…

- ​Antrenorul Eugen Trica a fost numit, marti, la conducerea tehnica a divizionarei secunde Turris-Oltul Turnu Magurele, în locul lui Erik Lincar."Suntem bucurosi sa va anuntam ca noul antrenor al AFC Turris este Eugen Trica. Tehnicianul a semnat un contract cu AFC Turris, iar mâine…

- Echipa de juniori sub 19 ani a Academiei „Gica Popescu“ s-a impus sambata, la „Hanul Doctorului“, cu 2-1 (0-0), in fața formației similare a gruparii CFR Cluj. Partida a contat pentru etapa a 6-a de la Ligia Elitelor U19. Elevii lui Gica Barbu au beneficiat de un autogol (’48), in timp ce reușita lui…

- Academia „Gica Popescu“ a inregistrat o dubla victorie in Ardeal, in fata clubului Gaz Metan Medias. Partidele sustinute astazi sunt restante din etapa a 3-a de la Liga Elitelor . La Under 19, Academia „Gica Popescu“ s-a impus categoric, cu 5-1, in fata gazarilor. Golurile craiovenilor au fost marcate…

- Alb-violetii au suferit azi primul esec din editia 2020-21 a Ligii 2. ASU Politehnica a avut ocazii bune prin Sergiu Popovici, dar cei care au punctat au fost ciucanii. Gazda FK Csikszereda a avut un om forte in fata prin Andras Meszaros, care a speculat de doua ori in repriza secunda din interiorul…

- Csikszereda - Petrolul Ploiești se joaca azi, de la 18:00, intr-o partida care conteaza pentru etapa a 4-a din Liga a 2-a. In cazul unei victorii, ”lupii galbeni” urca pe poziția a treia, dupa FCU Craiova și Rapid. Petrolul Ploiești se deplaseaza la Miercurea Ciuc cu un moral excelent. ...

- Gorjenii au un moral bun dupa victoria cu Universitatea si abordeaza jocul de azi doar cu gandul la victorie. Meciul nu se anunta deloc usor insa, chiar daca Branestiul e pe ultimul loc, avand jucatori cu experienta in lot. Badea a declarat chiar...

- Cosmin Contra a debutat cu o înfrângere pe banca tehnica a formației Dinamo București. "Câinii" au pierdut, scor 1-0, la Ploiești, împotriva echipei Chindia Târgoviște, în etapa a doua din Liga 1.Golul dâmbovițenilor a fost marcat de Florea…