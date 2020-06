Stiri pe aceeasi tema

- Timo Werner, golgeterul lui RB Leipzig a decis sa plece la Chelsea imediat ce se incheie sezonul in Bundesliga, pe 27 iunie. El se lipsește astfel de restul partidelor din Liga Campionilor, programate in august. Avantaj, Tottenham! Timo Werner ii vine indirect in ajutor lui Tottenham, in Liga Campionilor.…

- UEFA vrea ca tribunele sa fie cel puțin parțial deschise, mizand ca Portugalia va permite accesul limitat al fanilor in campionat peste 2-3 saptamani. Președintele țarii a confirmat. Alegerea UEFA de a muta din Istanbul fazele finale ale Champions League la Lisabona s-a bazat pe avantajul uriaș oferit…

- UEFA schimba gazda turneului final al Champions League de la Istanbul, alegand Lisabona, capitala Portugaliei, in dauna lui Frankfurt și a Moscovei. Informația din Bild va fi confirmata pe 17 iunie. „Lisabona bate Frankfurtul și se revanșeaza pentru duelul Benfica - Eintracht, din ediția trecuta a Europa…

- Forul turc nu vrea sa gazduiasca finala Champions League fara spectatori și UEFA planuiește sa mute Final 4 la Lisabona. Dupa 15 ani, de la faimosul Liverpool - Milan (0-3 la pauza, 3-3 dupa 90 și 120 de minute, 3-2 la penaltyuri), stadionul olimpic "Ataturk" din Istanbul ar fi trebuit sa organizeze…

- UEFA decide azi regulile de atribuire a pozițiilor de Champions League și Europa League, iar președintele Aleksander Ceferin iși va impune dorința: „Criteriile sportive și transparența trebuie sa primeze”. Scenariul incendiar dezvaluit ieri de Het Laatste Nieuws și The Sun privind alocarea pozițiilor…

- Look Plus va transmite in acest week end trei meciuri, dupa urmatorul program: Torpedo-BelAZ Zhodino - Energetik-BGU - sambata, 11.04, ora 16:00 Gorodeya - Dinamo Minsk - sambata, 11.04, ora 18:00 Minsk - BATE Borisov - duminica, 12.04, ora 15:00 Tara in care fotbalul…

- La inceputul lui 2019, un articol publicat de The Guardian despre e-gaming trecea aproape neobservat. Un an mai tarziu, textul respectiv pare sa fi fost o mica profeție. ”O liga pe care o pot deține: De ce fotbaliștii profesioniști semneaza contracte cu starurile jocurilor video” se numea articolul…

- Tehnicianul de 65 de ani al echipei Flamengo a decis, tinand cont ca a fost amanat campionatul in Brazilia, sa se izoleze acasa, in Portugalia. El a sosit, marti, la Lisabona, purtand o masca de protectie si manusi, spre deosebire de jurnalistii care l-au asteptat si care l-au "bombardat" cu intrebari.…