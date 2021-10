Stiri pe aceeasi tema

- Etapa secunda din faza grupelor Ligii Campionilor continua astazi cu 8 meciuri interesante. Dinamo Kiev, formația antrenata de Mircea Lucescu, are o misiune imposibila pe terenul lui Bayern Munchen. Toate partidele pot fi urmarite in format liveTEXT pe GSP.ro. ...

- Liga Campionilor continua cu etapa a doua a grupelor, marți fiind programate 8 meciuri din grupele A-D. Toate sunt live pe GSP.ro Programul complet al Ligii Campionilor 2021-2022 Grupa A PSG - Manchester City, live de la 22:00 Click AICI pentru live+statistici! RB Leipzig - FC Bruges, live de la 22:00 …

- Unsprezece scurtmetraje realizate de artisti din toata tara concureaza la cea de-a 16-a editie Animest pentru premiul Competitiei Romanesti. In perioada 8-17 octombrie, filmele lor vor putea fi urmarite in cinematografele din Bucuresti, dar si online, prin intermediul platformei de streaming a festivalului,…

- Cea mai tare competitie intercluburi din lume porneste la drum, cu primele partide din faza grupelor. Iar cea mai asteptata intalnire a serii va fi transmisa de trei posturi TV: Digi Sport, Telekom Sport si Look Sport+.

- Liga 2 revine dupa pauza provocata de meciurile echipei naționale. Astazi sunt programate 6 partide, toate putand fi urmarite in format liveSCORE pe GSP.ro. 4 formații sunt neinvinse dupa primele 6 runde din liga secunda: Steaua, Hermannstadt, Concordia și Unirea SloboziaPrimele 3 impart fotoliul de…

- Dupa intervențiile din anii trecuți, majoritatea in comunitațile etnice reprezentative pentru identitatea multietnica a Banatului in localitați cu o puternica tradiție șvaba, maghiara, sarbeasca, ceha, rroma, croata etc. – Remix ID se intoarce in Timișoara. Proiectul de anul acesta a fost gandit de…

- VIDEO| Seara magica pentru albaiulianul Nicolae Stanciu: Gol și pasa de gol in Islanda. Andrei Rațiu, debut in naționala de seniori Seara magica pentru albaiulianul Nicolae Stanciu: Gol și pasa de gol in Islanda. Andrei Rațiu, debut in naționala de seniori Fotbalistul albaiulian Nicolae Stanciu a avut…

- Steaua Rosie Belgrad, Slavia Praga, Olympiakos Pireu si Glasgow Rangers se numara printre echipele care au fost eliminate, marti seara, din Liga Campionilor la fotbal, dar vor continua in play-off-ul Europa League. Steaua Rosie a fost invinsa neasteptat de Sheriff, cu 1-0, la Tiraspol, in mansa secunda…