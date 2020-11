Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul egiptean al formatiei Liverpool, Mohamed Salah, testat pozitiv cu noul coronavirus, la 13 noiembrie, s-a vindecat de Covid-19 si poate evolua in meciul cu Atalanta din Liga Campionilor, anunța news.ro. "Mo s-a antrenat foarte bine cu echipa. Toate testele au fost negative, deci daca…

- Francezul Zinedine Zidane, antrenorul echipei spaniole de fotbal Real Madrid, si-a exprimat satisfactia dupa victoria obtinuta de madrileni in fata formatiei Inter Milano (3-2), marti, in Liga Campionilor, relateaza AFP. "Aceasta victorie ne face un bine nebun. Este importanta. Nu ne-am lasat. Meciul…

- Jurgen Klopp (53 de ani), antrenorul lui Liverpool, a primit cartonașul galben din partea arbitrului Ovidiu Hațegan (40) in timpul partidei caștigate de „cormorani” cu Atalanta, 5-0 in Liga Campionilor. In minutul 73 al meciului din Italia, la scorul de 5-0 pentru Liverpool, Ovidiu Hațegan i-a aratat…

- Real Madrid a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 3-2 (2-1), echipa Inter Milano, in etapa a treia a Grupei B a Ligii Campionilor. Scoruri de "maidan" s-au inregistrat in meciurile Atalanta - Liverpool, 0-5, si RB Salzburg - Bayern, 2-6, dar si in partida Sahtior Donetk - Borussia Monchengladbach,…

- Incepe și etapa a treia a grupelor Champions League, cu primele opt meciuri, dupa urmatorul program: In grupa A, Lokomotiv Moscova – Atletico Madrid (de la ora 19.55) și Salzburg – Bayern Munchen (de la ora 22.00). In grupa B, Șahtior Donețk – Borussia Moenchengladbach (de la ora 19.55) și Real Madrid…

- Astazi incepe etapa a doua a grupelor Champions League, dupa urmatorul program: In grupa A, Lokomotiv Moscova – Bayern Munchen (de la ora 19.55) și Atletico Madrid – Red Bull Salzburg (de la ora 22.00). In grupa B, Șahtior Donețk – Inter Milano (de la ora 19.55) și Borussia Monchengladbach – Real Madrid…

- Celelalte opt meciuri din Champions League se vor desfașura astazi, dupa urmatorul program: In grupa A: Red Bull Salzburg – Lokomotiv Moscova (de la ora 19.55) și Bayern Munchen – Atletico Madrid (de la ora 22.00). In grupa B: Real Madrid – Șahtior Donețk (de la ora 19.55) și Inter Milano – Borussia…

- Grupele editiei 2020/2021 a Ligii Campionilor, stabilite in urma tragerii la sorti care a avut loc, joi, la Geneva:Grupa A: Bayern Munchen (Germania, castigatoarea ultimei editii a Ligii Campionilor), Atletico Madrid (Spania), Salzburg (Austria), Lokomotiv Moskva (Rusia) Grupa B: Real…