Stiri pe aceeasi tema

- PAOK Salonic, echipa antrenata de romanul Razvan Lucescu, a invins la limita formatia bosniaca Borac Banja Luka, 3-2, miercuri seara, pe teren propriu, in prima mansa din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal.

- PAOK Salonic, echipa antrenata de romanul Razvan Lucescu, a invins la limita formatia bosniaca Borac Banja Luka, 3-2, miercuri seara, pe teren propriu, in prima mansa din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal. Koulierakis a reusit o dubla pentru campioana Greciei, care a fost egalata…

- Echipa greaca PAOK Salonic, antrenta de tehnicianul roman Razvan Lucescu, a invins miercuri, pe teren propriu, scor 3-2, formatia bosniaca Borac Banja Luka, in prima mansa a turului secund preliminar din Liga Campionilor, potrivit news.ro

- PAOK Salonic joaca primul meci al sezonului in aceasta seara. Trupa lui Razvan Lucescu (55 de ani) debuteaza pe teren propriu in Liga Campionilor cu Borac Banja Luka, campioana Bosniei și Herțegovina. Duelul are loc la 20:30 și va fi liveTEXT pe GSP.ro. Campioana Greciei este mare favorita inaintea…

- Razvan Lucescu, antrenorul campion al Greciei cu PAOK Salonic, a radiografiat situația sensibila de la FCSB, facand distincție intre ceea ce face Elias Charalambous și ceea ce spune și face patronul Gigi Becali Virtus - FCSB se va juca azi, marți, de la 22:00, in primul tur preliminar al Ligii Campionilor.…

- Dupa o prima repriza dominata de Borussia Dortmund, Real Madrid a venit de la vestiare total schimbata și a caștigat categoric, cu 2-0, finala Ligii Campionilor, jucata sambata pe Wembley. Carvajal și Vinicius au marcat golurile madrilenilor. Pentru Real,

- Real Madrid a caștigat Liga Campionilor. Formatia spaniola a invins echipa germana Borussia Dortmund cu 2-0 in finala Ligii Campionilor care s-a jucat la Londra, pe stadionul Wembley. Golurile victoriei au fost marcate in minutele 74 și 83 de Dani Carvajal, respectiv Vinicius Junior.

- Formația PAOK Salonic, pregatita de antrenorul roman Razvan Lucescu, s-a impus cu scorul de 2-1 pe terenul rivalei locale Aris și a caștigat al patrulea titlu de campioana a Greciei. Razvan Lucescu are Grecia la picioare, dupa ce a reușit sa cucereasca un nou titlu de campion cu formația PAOK Salonic,…