Stiri pe aceeasi tema

- Borussia Dortmund a invins-o pe Paris Saint-Germain cu scorul de 2-1 (0-0), marti seara, pe teren propriu, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal. Borussia s-a impus prin ''dubla'' tanarului atacant norvegian Erling Braut Haaland (69, 77),…

- Dinamo e gata de dubla cu Sporting din Liga Campionilor. „Alb-roșiii” spera sa ajunga in premiera intre cele mai bune 16 echipe ale Europei. Ar putea aduce la București pe Paris Saint Germain. Dinamo-Sporting Lisabona, barajul din optimile de finala ale Ligii Campionilor, e dubla pentru care campioana…

- Atacantul brazilian Neymar, care a ratat ultimele patru meciuri ale echipei Paris Saint-Germain din cauza unei accidentari la coaste, face parte din grupul de jucatori retinuti pentru meciul de marti cu formatia germana Borussia Dortmund, din cadrul primei manse a optimilor de finala ale Ligii Campionilor…

- Inter Milano si Ajax Amsterdam, semifinalista in sezonul trecut, au ratat calificarea in optimile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, marti seara, dupa ce au pierdut pe teren propriu in ultima etapa a grupelor. Inter Milano a fost invinsa acasa de FC Barcelona cu 2-1, desi catalanii…

- PSG - Galatasaray e al doilea meci al lui Istvan Kovacs in acest sezon in grupele Champions League. Dupa Genk - Napoli (0-0), pe 10 octombrie, arbitrul in varsta de 35 de ani va conduce partida Paris Saint-Germain - Galatasaray, pe "Parc des Princes", joc programat miercuri, de la ora 22:00. Vezi AICI…

- Arbitrul roman Istvan Kovacs va conduce meciul dintre Paris Saint-Germain si Galatasaray Istanbul, care va avea loc miercuri, 11 decembrie, de la ora 22:00, pe stadionul ''Parc des Princes'' din Paris, in cadrul Grupei A a Ligii Campionilor la fotbal, potrivit site-ului FRF.…

- Antrenorul echipei spaniole de fotbal FC Barcelona, Ernesto Valverde, a declarat ca Leo Messi a fost incredibil in meciul cu Borussia Dortmund, in care a marcat un gol si a dat doua pase decisive, miercuri seara, pe Camp Nou, in Liga Campionilor. ''Avem un pasator extraordinar.…

- Antrenorul echipei Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, "nu se teme ca-l va pierde" pe starul brazilian Neymar, dupa ce l-a tinut pe banca de rezerve in prima repriza a meciului cu Real Madrid (2-2), disputat marti seara in cadrul etapei a 5-a din faza grupelor Ligii Campionilor la fotbal. "Nu, nu ma…