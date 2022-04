Liga Campionilor. Manchester City vs Real Madrid: 0-13, scorul la trofee

Stiri pe aceeasi tema

- Arbitraj CINSTE… Ovidiu Artene a fost delegat la cel mai tare meci din Liga Campionilor. Vasluianul va fi arbitru asistent la meciul dintre Manchester City si Real Madrid, din semifinalele Ligii Campionilor. Este pentru prima data in cariera cand va arbitra o semifinala a unei competitii continentale…

- Pep Guardiola (51 de ani) va trebui sa improvizeze in defensiva la turul semifinalei Ligii Campionilor dintre Manchester City și Real Madrid. Manchester City - Real Madrid este programat marți, de la ora 22:00, liveTEXT pe GSP.ro. Lupta pe doua fronturi, Premier League și Liga Campionilor, se resimte…

- Enrique Cerezo (74 de ani), președintele lui Atletico Madrid, a criticat fotbalul prestat de Manchester City in manșa retur a sfertului de finala din Liga Campionilor, scor 0-0. Semifinalele Champions League sunt, așadar, Manchester City - Real Madrid și Liverpool - VIllarreal. Manșa tur se va disputa…

- Invinsa cu 1-0 in tur, Atletico Madrid nu a reușit sa intoarca soarta meciului cu Manchester City. A remizat, 0-0, pe teren propriu și a fost eliminata din sferturile Ligii Campionilor. Semifinalele Champions League sunt, așadar, Manchester City - Real Madrid și Liverpool - VIllarreal. Manșa tur se…

- Karim Benzema (34 de ani) a reușit un hattrick pentru Real Madrid, in deplasarea cu Chelsea, scor 3-1, din sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Surpriza de proporții in celalalt meci al serii, Villarreal - Bayern MunchenReturul va avea loc pe 12 aprilie, pe stadionul „Santiago Bernabeu”Cine merge…

- Liga Campionilor la fotbal a devenit o „afacere” englezo-spaniola in sezonul de fața. Cele doua țari merg cu cate 3 echipe in sferturile de finala ale Ligii Campionilor (Real Madrid, Atletico Madrid și Villarreal, respectiv Chelsea Londra, Manchester City și Liverpoool). Marți, 5 aprilie, de la ora…

- Chelsea, detinatoarea trofeului, o va infrunta pe Real Madrid in sferturile de finala ale Ligii Campionilor , potrivit tragerii la sorti efectuate vineri la Nyon.Un alt duel intre o echipa engleza si una spaniola va fi cel car ele opune pe Manchester City, finalista de anul trecut, si Atletico Madrid,…

- Manchester United joaca acasa cu Atletico Madrid, de la ora 22:00, in optimile Ligii Campionilor. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport+. Pana acum s-au calificat in sferturi Real Madrid, Manchester City, Bayern și Liverpool In celalalt meci al serii joaca…