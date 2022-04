Stiri pe aceeasi tema

- Astazi se disputa turul celei mai așteptate semifinale din UEFA Champions League, iar cele mai mari cote din lume sunt la Mozzart Bet! Manchester City – Real Madrid (ora 22:00) cota 1.57 Un duel așteptat de o planeta intreaga, un meci unde putem vedea la lucru jucatori de sute de milioane de euro și…

- Bayern Munchen a fost eliminata in sferurile de finala ale Ligii Campionilor. Gruparea bavareza a remizat, marti, pe teren propriu, scor 1-1, cu Villarreal, in mansa a doua a acestei faze. In tur, Villarreal a caștigat cu 1-0. Bayern Munchen a condus cu 1-0, dar Chukwueze a egalat in minutul 88. Au…

- Real Madrid joaca acasa cu Chelsea, de la ora 22:00, in sferturile Ligii Campionilor. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Look Sport+. Programul complet din Liga Campionilor AICI! Real Madrid - Chelsea, live de la ora 22:00 Click AICI pentru statistici! Real Madrid…

- Real Madrid este ca si calificata in semifinalele Ligii Campionilor, dupa ce a invins-o pe Chelsea, detinatoarea trofeului, cu scorul de 3-1 (2-1), miercuri seara, chiar la Londra, in prima mansa a sferturilor de finala. “Galacticii”, de 13 ori campioni ai Europei (record), au avut o evolutie pragmatica…

- Manchester City, finalista din sezonul trecut, a invins-o pe Atletico Madrid cu 1-0, marti seara, pe „Etihad Stadium“, intr-o partida din prima mansa a sferturilor Ligii Campionilor. Dupa o prima repriza fara niciun sut pe spatiul ambelor porti, diferenta fost facuta de golul marcate de belgianul Kevin…

- Atacantul Karim Benzema a devenit cel mai bun marcator din istoria fotbalului francez, dupa ce a reusit o dubla in cursul meciului castigat de echipa sa, Real Madrid, pe terenul formatiei Mallorca, cu 3-0, luni seara, in ultimul meci al etapei 28 din LaLiga. Ajuns la 34 de ani, Benzema totalizeaza 413…

- S-a reluat Liga Campionilor, cu o victorie la limita a PSG asupra Realului *Manchester City se poate considera calificata in sferturi PSG a invins pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (0-0), pe Real Madrid, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor. Messi, care a avut o evolutie stearsa,…

- PSG si-a adjudecat victoria in meciul cu Real Madrid, disputat marti seara, pe „Parc des Princes“ (47.443 spectatori), in mansa tur a optimilor de finala din Liga Campionilor , dar a facut-o foarte greu, cu 1-0. Francezii au avut sansa de a deschide scorul prin Lionel Messi, care a fost total neinspirat.…