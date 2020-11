Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Lucescu, antrenorul in varsta de 75 de ani al lui Dinamo Kiev a facut o paralela intre a lucra cu tinerii și a lucra cu marile staruri ale fotbalului. Barcelona și Dinamo Kiev se infrunta miercuri, 4 noiembrie, in grupa G a Champions League. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro…

- Barcelona - Dinamo Kiev. Ronald Koeman, antrenorul catalanilor, este ingrijorat inaintea duelului cu echipa lui Mircea Lucescu din Liga Campionilor. Barcelona și Dinamo Kiev se infrunta miercuri, 4 noiembrie, in grupa G a Champions League. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct…

- Dupa Șahtior, coronavirusul a lovit și Dinamo Kiev. Inaintea meciului cu Barcelona, Mircea Lucescu a ramas fara 9 jucatori, fara secundul care și traduce la conferințe și fara doctor! Iar antrenorul are 75 de ani. Barcelona - Dinamo Kiev, in grupa G din Champions League, se joaca miercuri de la 22:00.…

- Faza grupelor din noul sezon al Ligii Campionilor debuteaza astazi cu mai multe dueluri interesante. 6 meciuri se joaca de la ora 22:00, acestea putand fi urmarite in format liveTEXT pe GSP.ro. Barcelona - Ferencvaros, liveTEXT Click AICI pentru LIVE + statisticiTelevizare: Digi Sport 2, Look Sport,…

- Andrea Pirlo, antrenorul lui Juventus, va debuta marți in grupele Champions League, contra lui Dinamo Kiev, echipa lui Mircea Lucescu. Dinamo Kiev – Juventus se joaca marți, de la 19:55. Meciul din Grupa G din Liga Campionilor va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.ro și in direct pe Look Plus, TV Telekom…

- Dinamo Kiev, echipa antrenata de romanul Mircea Lucescu, a fost repartizata in Grupa G a Ligii Campionilor la fotbal, alaturi de FC Barcelona, Juventus si Ferencvaros Budapesta, potrivit tragerii la sorti efectuate joi, la Geneva. Dinamo, care revine in grupe dupa trei ani de absenta,…

- Dinamo Kiev, echipa antrenata de Mircea Lucescu, și Gent se vor duela astazi in returul playoff-ului de calificare in Liga Campionilor. Meciul va incepe la ora 22:00 și va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV la Digi Sport 1, Look Plus și Telekom Sport. In tur, Dinamo Kiev…

- Meciurile din play-off-ul Ligii Campionilor continua in aceasta seara. Dinamo Kiev, echipa lui Mircea Lucescu, joaca in deplasare cu belgienii de la Gent. Olympiakos - Omonia și Molde - Ferencvaros sunt celelalte partide ale zilei. Duelurile vor fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Telekom Sport…