- ​Liverpool și Napoli sunt formațiile care merg în optimile Champions League din Grupa E. "Cormoranii" s-au impus cu 2-0 în fața celor de la Salzburg (aveau nevoie de un punct), în timp ce napoletanii au învins categoric formația lui Ianis Hagi, Genk, scor 4-0.În…

- Ultima etapa a grupelor Ligii Campionilor debuteaza marți cu 8 partide. Echipele lui Ianis Hagi (21 de ani), Nicolae Stanciu (26 de ani) și Razvan Marin (23 de ani) au meciuri tari. Vezi AICI programul etapei #6 din Liga CampionilorVezi AICI clasamentul actualizat al grupelor Ligii Grupa E live de…

- CHAMPIONS LEAGUE // In aceasta seara se disputa alte 8 meciuri din grupele Champions League. Genk, echipa lui Ianis Hagi, joaca cu Salzburg, de la ora 22:00, in timp ce Ajax-ul lui Razvan Marin o infrunta in deplasare pe Lille, de la aceeași ora. Slavia, formația lui Nicolae Stanciu, da piept cu Inter,…

- Tehnicianul Hannes Wolf va fi numit, luni, antrenor la Genk, echipa la care sunt legitimati românii Ianis Hagi si Vladimir Screciu, anunța presa din Belgia. El îl va înlocui pe Felice Mazzu, demis saptamâna trecuta.Tehnicianul german de 38 de ani era fara echipa, dupa ce…

- Dupa ce s-a impus categoric în tur (4-1), Liverpool a obținut un succes la limita cu Genk, scor 2-1, pe Anfield. Cele doua formații s-au aflat la egalitate la pauza (1-1), golul victoriei fiind înscris de Oxlade-Chamberlain în minutul 53. În urma acestui rezultat, "cormoranii"…

- Liga Campionilor revine cu etapa a patra din faza grupelor. Marți, 5 noiembrie, vor avea loc opt meciuri, dintre care doua incep la ora 19:55, iar restul de la șase de la ora 22:00, potrivit Mediafax.Ianis Hagi (Genk), Nicolae Stanciu (Slavia Praga), Ciprian Tatarușanu (Lyon) și Razvan Marin…

- Liverpool (campioana en-titre) și-a respectat statutul de mare favorita și s-a impus cu 4-1 pe terenul celor de la Genk (Champions League, Grupa E). La gazde, Ianis Hagi a fost rezerva, intrând pe teren doar în minutul 87. Rezultatele zilei de miercuri în Champions League.Grupa…

- Anfield a fost gazda celui mai spectaculos meci al serii din Champions League. Liverpool a condus cu 3-0, însa s-a vazut egalata de Salzburg. În ciuda revenirii de senzație, austriecii au plecat învinși din Anglia, dupa ce Salah a bifat "dubla" în minutul 69 și a adus…