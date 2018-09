Liga Campionilor: Liverpool a nvins PSG cu 3-2. Golul victoriei a fost marcat de Firmino, n minutul 90+2

Stiri pe aceeasi tema

- Liverpool a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 3-2 (2-1), formatia PSG, in etapa I a Grupei C a Ligii Campionilor. Englezii au condus cu 2-0, in minutul 36, dar au fost egalati in minutul 83. Firmino, intrat pe teren in minutul 72, a adus victoria gazdelor, in prelungirile meciului.Rezultatele…

- FC Barcelona a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 4-0 (1-0), formatia olandeza PSV Eindhoven, in etapa I a Grupei B a Ligii Campionilor, scrie news.ro.Messi a marcat in minutul 31 primul gol al actualei editii a fazei grupelor, din lovitura libera de la aproximtiv 20 de metri. La…

- Atacantul suedez Zlatan Ibrahimovici a inscris al 500-lea gol al carierei, reusita venind intr-un meci al celor de la Los Angeles Galaxy cu Toronto, 3-5, din liga profesionista nord-americana de fotbal.

- In runda a III-a a seriei I a Ligii a III-a de fotbal, Șomuz Falticeni a primit pe teren propriu vizita echipei CSM Roman. La capatul unui joc echilibrat, gazdele au reușit sa se impune cu destula șansa in prelungiri dintr-un penalty transformat de Julei. Victoria a venit la capatul unui joc dificil…

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a remizat, marti, in deplasare, scor 1-1, cu echipa Benfica Lisabona, in prima mansa a play-off-ului Ligii Campionilor, potrivit news.ro. Pentru PAOK a marcat Warda, in minutul 76, iar pentru Benfica a inscris Pizzi, din penalti, in minutul 45.

- Sheriff a cedat cu 1-2 pe terenul islandezilor de la Valur, dar s-a calificat în play-off-ul Ligii Europa, grație victoriei cu 1-0 obținuta în prima manșa la Tiraspol, scrie IPN. Și de aceasta data pentru tiraspoleni a marcat Ziguy Badibanga, care a ajuns la opt goluri…

- Claudiu Keseru a marcat in minutul 30 si a iesit de pe teren in minutul 65, cand a fost inlocuit cu Swicerczok. Cosmin Moti fost titluar si a jucat tot meciul, iar Dragos Grigore n-a fost retinut in lot. In sezonul trecut, Keseru a marcat de 28 de ori in toate competitiile pentru Ludogoret,…

- Reprezentativa Arabiei Saudite a castigat, scor 2-1, meciul sustinut, luni, in compania selectionatei Egiptului, in ultima etapa a grupei A de la Cupa Mondiala. Golul victoriei a fost marcat in minutul 90+5. Portarul Egiptului El Hadary a aparat o lovitura de la 11 metri. Ambele echipe sunt eliminate…