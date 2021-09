Stiri pe aceeasi tema

- CS Dinamo Bucuresti a invins valoroasa echipa poloneza Lomza Vive Kielce, cu scorul de 32-29 (16-12), joi seara, in Sala Dinamo, in prima etapa a Grupei B a Ligii Campionilor la handbal masculin, informeaza Agerpres.

- Duminica, de la ora 15:00, CSM București joaca primul sau meci din nou ediție a Ligii Campionilor la handbal feminin. Adversara campioanei Romaniei va fi echipa daneza Esbjerg. Esbjerg - CSM București, live de la 15:00 Meciul va fi transmis pe DigiSport 2, TelekomSport și Look Sport 2. CSM București,…

- Antrenorul echipei de handbal masculin CS Dinamo Bucuresti, Xavier Pascual, a declarat, vineri, dupa tragerea la sorti a grupelor editiei 2021-2022 a Ligii Campionilor, ca formatia sa se afla intr-o grupa dificila si trebuie sa incerce sa dea maximum la fiecare meci. "Adevarul este ca EHF Champions…

- Campioana Romaniei la handbal masculin, Dinamo Bucuresti, si-a aflat adversarele in grupele Ligii Campionilor, in urma tragerii la sorti care a avut loc, vineri, la Viena, potrivit news.ro. Echipa bucuresteana va evolua in grupa B, din care face parte si detinatoarea trofeului, Barcelona.…

- Echipa masculina de handbal Dinamo București va juca in ediția viitoare a Ligii Campionilor, dupa ce Federația Europeana de Handbal (EHF) a decis sa ii acorde un wild-card. Dinamo revine, astfel, dupa un an de pauza, in cea mai importanta competiție inter-cluburi din lume. Campioana Romaniei se afla…