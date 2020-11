Stiri pe aceeasi tema

- CSM Bucuresti a invins echipa slovena RK Krim Ljubljana, cu scorul de 25-23 (12-11), sambata seara, in deplasare, in Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. Dupa acest succes, CSM Bucuresti a revenit pe primul loc in clasamentul grupei.

- Echipa de handbal feminin CSM Bucuresti a invins sambata, in deplasare, formatia Krim Ljubljana, scor 25-23 (12-11), si ramane liderul grupei A. Capitanul Cristina Neagu a revenit pe teren, in urma unei accidentari la antrenamente, potrivit news.ro.Principalele marcatoare pentru CSM Bucuresti…

- Echipa de handbal feminin CSM Bucuresti a invins duminica, in deplasare, formatia germana SG BBM Bietigheim, scor 32-22 (14-10), si devine liderul grupei A. Capitanul Cristina Neagu nu a evoluat, in urma unei accidentari la antrenamente, relateaza News.ro.Principalele marcatoare pentru CSM…

- Echipa de handbal feminin CSM Bucuresti a invins duminica, pe teren propriu, formatia ungara FTC Budapesta, scor 25-19 (12-10), in cea de-a cincea etapa a grupei A din Liga Campionilor. SCM Ramnicu Valcea a pierdut cu detinatoarea trofeului, Gyor ETO, scor 31-38 (17-15), potrivit news.ro.Principalele…

- CSM Bucuresti a invins in deplasare echipa daneza Team Esbjerg, cu scorul de 30-29 (17-15), duminica, La Esbjerg, in Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. CSMB a smuls victoria, a doua in tot atatea partide sustinute in competitie, printr-un gol marcat in ultima secunda de Cristina…