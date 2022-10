Stiri pe aceeasi tema

- Echipa italiana Inter Milano a invins marti seara, acasa, formatia spaniola FC Barcelona, scor 1-0, intr-un meci din etapa a treia a grupelor Ligii Campionilor. Tot marti seara, FC Bruges a dispus cu scorul de 2-0 de echipa spaniola Atletico Madrid, iar Napoli a castigat la Amsterdam, cu Ajax, scor…

- Dinamo debuteaza maine in Liga Campionilor, pe teren propriu, impotriva lui Magdeburg, iar Robert Licu (53 de ani), care a imbracat in trecut tricourile celor doua formații, a vorbit despre prezentul acestora. Dinamo - Magdeburg se joaca joi, de la ora 19:45, meciul fiind transmis la TV de Digi Sport,…

Liverpool, finalista editiei trecute, a fost invinsa de Napoli cu scorul de 4-1, miercuri seara, in prima etapa a grupelor Ligii Campionilor la fotbal, potrivit Agerpres.

- Goluri multe in partidele disputate, miercuri seara, in prima etapa a grupelor Ligii Campionilor la fotbal. Glasgow Rangers, echipa la care este legitimat Ianis Hagi, a suferit un esec sever, 0-4 la Amsterdam (olandezii conduceau deja cu 3-0 in minutul 33!), o infrangere surprinzatoare prin proportiile…

Echipele Bayern Munchen, Tottenham Hotspur, FC Barcelona si Napoli au obtinut victorii in meciurile disputate miercuri seara in Liga Campionilor. Echipa engleza FC Liverpool a cedat la trei goluri diferenta, transmite news.ro.

- Fanii fotbalului au avut parte de meciuri spectaculoase și in a doua zi de Liga Campionilor. Napoli a facut surpriza serii obținand o victorie la 3 goluri diferența pe teren propriu cu Liverpool.

Echipele Manchester City, Real Madrid si Sahtior Donetk au castigat in deplasare, in timp ce PSG a invins pe Juventus Torino prin dubla lui Mbappe, marti, in prima etapa a grupelor Ligii Campionilor, noteaza news.ro.

- Piunik Erevan, echipa care a eliminat-o pe CFR Cluj din preliminariile Ligii Campionilor la fotbal, a fost invinsa acasa de F91 Dudelange cu scorul de 1-0, marti seara, in prima mansa a turneului al doilea preliminar al competitiei.