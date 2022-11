Stiri pe aceeasi tema

- FC Porto a castigat Grupa B a Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe Atletico Madrid cu scorul de 2-1, marti seara, pe teren propriu, in ultimul sau meci, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Diego Simeone, antrenorul lui Atletico Madrid, a fost demoralizat dupa ce echipa sa a fost eliminata dramatic din Champions League. Atletico a facut 2-2 cu Bayer Leverkusen și a fost eliminata matematic din Liga. Porto, echipa de pe locul doi, are 4 puncte peste spanioli, cu o etapa inainte de final.…

- A doua zi a etapei a 5-a din faza grupelor Ligii Campionilor a avut parte de rezultate surprinzatoare și finaluri dramatice. Liverpool, Porto și Inter și-au asigurat calificarea, in timp ce Tottenham și-a amanat soarta pe ultima etapa, iar Atletico Madrid

- Rapid și CSM București ocupa poziții de calificare direct in sferturi de finala in Liga Campionilor. Echipele romanești la handbal feminin au ramas invincibile in cea mai tare competiție intercluburi din Europa și dupa etapa a 5-a. Rapid a terminat la egalitate, 30-30, meciul de la Buducnost, iar…

- Echipa israeliana Maccabi Haifa a produs surpriza marti, invingand acasa, scor 2-0, echipa italiana Juventus Torino. La Copenhaga, Manchester City a facut doar 0-0 cu echipa locala, dupa ce a ratat un penalty, in a patra etapa a grupelor Ligii Campionilor, anunța news.ro. Fii la curent cu…

- Echipa masculina de handbal Dinamo București este singura noastra reprezentanta in ediția 2022-2023 a Ligii Campionilor. Deținatoarea trofeului intern face parte din grupa A, avandu-le adversare pe: Paris Saint-Germain Handball (din Franța), SC Magdeburg (Germania), GOG (Danemarca), FC Porto (Portugalia),…

- Prima etapa din grupele Ligii Campionilor 2022-2023 continua azi, cu alte 8 meciuri. Inter - Bayern și Napoli - Liverpool sunt capetele de afiș ale serii. Toate partidele sunt LiveTEXT pe GSP.ro. Toate rezultatele din prima etapa a grupelor Ligii Campionilor Grupa A Ajax - Rangers, live de la 19:45…

- Cristiano Ronaldo, atacantul portughez al echipei engleze Manchester United, ar putea semna cu formatia germana Borussia Dormund pana la finalul perioadei de transferuri, informeaza televiziunea CBS Sports, citata de ziarul belgian Le Soir. Manchester United a incheiat doar pe locul 6 editia trecuta…