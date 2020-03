Stiri pe aceeasi tema

- Campioana en-titre a Romaniei la handbal masculin a invins sambata, in deplasare, formatia portugheza Sporting Lisabona, cu scorul de 26-25 (13-9), in mansa tur a barajului pentru optimile de finala ale Ligii Campionilor, potrivit news.ro.Principalii marcatori ai partidei au fost Ghionea 8…

- Luni si marti se vor disputa jocurile optimilor de finala din Cupa Romaniei la handbal feminin, intrecere la care participa si CS Minaur Baia Mare. Echipa pregatita de Costica Buceschi va intalni in aceasta faza pe AHCM Slobozia, condusa acum de un fost mare jucator de la Minaur, Gheorghe Covaciu. Fetele…

- CS Dinamo Bucuresti a invins-o pe CSM Bucuresti cu scorul de 32-25 (18-8), vineri seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 15-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Campioana a condus la pauza cu o diferenta de zece goluri, CSM Bucuresti avand doar 8 goluri marcate. In cele din urma, Dinamo…

- Crina Pintea și Mihai Popescu au fost desemnați cei mai buni handbaliști din Romania in 2019! Crina Pintea (29 de ani) a fost votata cea mai buna handbalista din Romania in 2019. Pivotul echipei naționale și al formației CSM București se afla la prima distincție de acest fel din cariera. “Nu-mi vine…

- Campioana en-titre a Romaniei la handbal masculin, Dinamo Bucuresti, va intalni formatia portugheza Sporting, in barajul pentru optimile de finala ale Ligii Campionilor. Dinamo Bucuresti a incheiat lider al grupei D, cu 17 puncte si fara infrangere, fiind urmata in clasament de Orlen Wisla Plock,…

