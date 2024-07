Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Baluța (30 de ani) este optimist in privința calificarii in turul 3 preliminar din Liga Campionilor. FCSB a remizat in prima manșa cu Maccabi Tel Aviv, scor 1-1. Alexandru Baluța a avut o prestație laudata de Gigi Becali in remiza dintre FCSB și Maccabi Tel Aviv. Mijlocașul privește cu incredere…

- FCSB si formatia israeliana Maccabi Tel Aviv au incheiat la egalitate, 1-1 (0-0), marti seara, pe Stadionul Steaua din Bucuresti, in prima mansa a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal. Mansa secunda va avea loc pe 31 iulie, la Budapesta, pe ”Bozsik Arena”. In cazul in care va…

- Echipele de start pentru meciul dintre FCSB si formatia israeliana Maccabi Tel Aviv, care are loc marti seara (20:30), pe Stadionul Steaua din Bucuresti, in prima mansa a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, potrivit Agerpres:FCSB: 32. Stefan Tarnovanu - 2.

- Zarko Lazetic (42 de ani), tehnicianul lui Maccabi Tel Aviv, a susținut conferința de presa premergatoare duelului cu FCSB, din turul doi preliminar al Ligii Campionilor. Turul are loc maine, 23 iulie, de la 20:30, pe Stadionul Steaua. Lazetic a vorbit in termeni laudativi despre FCSB, pe care a numit-o…

- FCSB se pregatește pentru meciurile cu Maccabi Tel Aviv din turul doi preliminar al Ligii Campionilor. Turul are loc la București, pe Stadionul Steaua, pe 23 iulie. Mihai Stoica (59 de ani), oficialul roș-albaștrilor, a anunțat prețul biletelor la unul dintre cele mai importante meciuri ale sezonului…

- FCSB - Maccabi Tel Aviv, primul meci din turul doi preliminar al Ligii Campionilor va avea loc marți, 23 iulie, de la ora 21:30, pe Stadionul Steaua. Campioana Romaniei a trecut fara probleme de meciurile cu Virtus, scor 11-1 la general. FCSB se afla fața in fața cu cel mai important test din acest…

- Maccabi Tel Aviv, viitoarea adversara a FCSB-ului din turul doi preliminar al Ligii Campionilor, a anunțat stadionul pe care va avea loc meciul de pe teren propriu. Așa cum a dezvaluit GSP.ro pe 20 iunie, duelul va avea loc la Budapesta. Partida va avea loc la 31 iulie, pe Bozsik Arena din Budapesta.…

- Federico Piovaccari (39 de ani) iși va infrunta fosta echipa in Virtus - FCSB, din primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Atacantul care a evoluat timp de un sezon in tricoul roș-albastru, in perioada 2013-2014, vrea ca ultimul sau meci din cariera sa fie chiar returul, ce se va disputa pe Stadionul…