Stiri pe aceeasi tema

- Marti, 6 septembrie: Grupa E:ora 19.45: Dinamo Zagreb – Chelsea,ora 22.00: Salzburg – AC Milan. Grupa F:ora 22.00: Celtic – Real Madrid ,ora 22.00: RB Leipzig – Shakhtar. Grupa G:ora 19.45: Dortmund – FC Copenhaga,ora 22.00: Sevilla – Manchester City. Grupa H:ora 22.00: Benfica – Maccabi Haifa,ora 22.00:…

- Etapa #1 din faza grupelor Ligii Campionilor 2022-2023 incepe marți. Duelul serii e PSG - Juventus, de la ora 22:00. Toate partidele sunt live pe GSP.ro. Programul complet al grupelor Ligii Campionilor Grupa E Dinamo Zagreb - Chelsea, live de la 19:45 Click AICI pentru statistici Salzburg - AC Milan,…

- Richarlison (25 de ani), atacantul lui Tottenham, a fost criticat de Dietmar Hamann (49 de ani), fost jucator la Bayern și Liverpool, pentru jongleriile din victoria cu Nottingham Forest (2-0). In meciul lui Tottenham de pe City Ground, cu Forest, Richarlison a starnit furia publicului. El a prelut…

- Sambata și duminica sunt programate cinci din cele șase meciuri ale etapei cu numarul 1, din cadrul ligii a patra. Primul meci se va juca la Turda, unde Sticla Arieșul Turda va primi vizita celor de la Unirea Iclod. Tinerii jucatorii ai Turzii vor intalni una dintre cele mai in forma echipe ale returului…

- Glasgow Rangers, FC Copenhaga si Dinamo Zagreb s-au calificat, miercuri, in grupele Ligii Campionilor. Rangers, echipa la care este legitimat Ianis Hagi, s-a impus cu scorul de 1-0 in meciul retur cu PSV Eindhoven, in deplasare, dupa ce in tur a fost 2-2. ⏰ RESULTS ⏰ ???? Rangers back in the group stage…

- Nahuel Molina (24 de ani), fundaș dreapta la Atletico Madrid, a fost eliminat direct in minutul 90+5 al meciului cu Villarreal din etapa 2 a campionatului spaniol, caștigat de „Submarinul galben” cu 2-0. Dupa 3-0 cu Getafe in prima etapa de campionat, Atletico Madrid pornea ca favorita in meciul cu…

- Mircea Lucescu (77 de ani), antrenorul lui Dinamo Kiev, bifeaza maine seara borna 286, distanțandu-se la șefia topului european de Ferguson și Wenger. Romanul cauta și o revanșa in Liga Campionilor cu Benfica. Il Luce a ajuns doar la un pas de a juca din nou in grupele Ligii cu Dinamo Kiev. Ultimul…

- FC Liverpool a incheiat la egalitate cu Fulham, in timp ce Tottenham a invins pe Southampton si este lider in Premier League, care a programat, sambata dupa-amiaza, cinci meciuri din prima etapa