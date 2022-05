Stiri pe aceeasi tema

- CSM Bucuresti a ratat calificarea la turneul Final Four al Ligii Campionilor la handbal feminin, duminica, dupa ce a terminat la egalitate in deplasare cu echipa daneza Team Esbjerg, scor 27-27 (14-12), in mansa secunda a sferturilor,relateaza Agerpres

- Jucatorilor echipei Manchester United le vor fi reduse salariile dupa ce echipa a ratat calificarea in editia urmatoare a Ligii Campionilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Cum a pierdut CSM București primul meci din sferturile de finala ale Ligii Campionilor, statistica fiind cea care ofera explicațiile. CSM București a pierdut la limita, 25-26, manșa tur cu Esbjerg din sferturile Ligii Campionilor și acum trebuie sa bata la 2 goluri in retur pentru se califica in Final…

- CSM București revine duminica in Liga Campionilor, intr-un meci in Sala Polivalenta, cu formația daneza Esbjerg, care conteaza pentru sferturile de finala ale acestei competiții. Partida e de la ora 17:00, va fi live pe GSP.ro și la TV pe DigiSport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. ...

- Adrian Vasile (39 de ani), antrenorul lui CSM București, a vorbit despre duelul cu Esbjerg, unul care are ca miza accederea in Final Four de la Budapesta, unde echipa din Capitala nu a mai fost din 2018 CSM București revine, maine, in Liga Campionilor intr-un meci in Sala Polivalenta cu formația daneza…

- Cristina Neagu și colegele sale de la CSM București urmau sa evolueze in play-off-ul Ligii Campionilor. „Tigroaicele” aveau programate o dubla manșa contra celor de la TSKA Moscova, formația de care a fost eliminata in precedenta ediție a competiției europene. Declanșarea razboiului din Ucraina de catre…

- Echipele feminine de handbal CSM Bucuresti si Team Esbjerg (Danemarca) au incheiat la egalitate, scor 29-29 (15-16), partida disputata la Sala Polivalenta „Ioan Kunst-Ghermanescu” din Capitala, ultima a „tigroaicelor” din Grupa A a Ligii Campionilor. CSM a fost egalata in ultima secunda, din aruncare…

- CSM Bucuresti, campioana Romaniei la handbal feminin, a incheiat la egalitate, scor 29-29, meciul jucat impotriva echipei Team Esbjerg. Cu 10 goluri inscrise, Cristina Neagu a urcat pe primul loc in ierarhia marcatoarelor din Liga Campionilor.