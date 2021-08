CFR Cluj a terminat la egalitate cu formatia elvetiana Young Boys Berna, 1-1 (1-0), marti seara, pe stadionul „Dr. Constantin Radulescu“ din Cluj. Partida a contat pentru prima mansa a turului al treilea preliminar al Ligii Campionilor. Gruparea ardeleana a scapat printre degete victoria in fata campioanei Elvetiei, fiind egalata in minutul 90+3 de Vincent Sierro. Cristian Manea deschisese scorul in minutul 4. Ambele goluri au fost inscrise dupa lovituri libere. CFR Cluj: Giedrius Arlauskis – Mateo Susic, Cristian Manea, Rachid Bouhenna, Mike Cestor, Mario Camora – Jonathan Rodriguez, Ciprian…