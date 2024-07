Stiri pe aceeasi tema

- Petrocub Hancești joaca meciul retur din cadrul primei runde de calificare al Ligi Campionilor, sezonul 2024/25. Campioana Moldovei va lupta in aceasta seara pentru un loc in turul doi preliminar al celei mai prstigioase competiții inter-cluburi de pe batranul continent. Hanceștenii vor juca contra…

- Este pentru prima data in ultimii 30 de ani cand nationala Romaniei joaca un meci la un turneu final in luna iulie. Ultima oara s-a intamplat acest lucru la Cupa Mondiala din 1994, anunta frf.ro. In iulie 1994, Romania a jucat la Cupa Mondiala din SUA cu Argentina, in optimi, scor 3-2, si…

- Romania intalnește Olanda in penultimul meci din optimile de finala ale UEFA Euro 2024, la Munchen, inainte ca Austria sa infrunte Turcia la Leipzig. Optimile de finala ale UEFA EURO 2024 se incheie marți, Romania incercand sa scrie un nou capitol in isto

- Romania s-a calificat in optimile de finala de la EURO 2024 de pe primul loc al Grupei E, insa tot va intalni un adversar puternic, respectiv Olanda, care a incheiat pe locul trei din Grupa D.

- FCSB, campioana Romaniei, va infrunta in primul tur preliminar al Champions League campioana din San Marino, Virtus. UEFA a anunțat datele oficiale ale meciurilor dintre cele doua echipe. Primul tur preliminar se joaca in format tur-retur, iar Virtus va fi prima data gazda. Meciul tur in deplasare pentru…

- Perechea Monica Niculescu – Cristina Bucșa s-a calificat in optimi la dublu la turneul de la Roland Garros. Meciul a durta trei ore, iar la final romanca și jucatoarea spaniola s-au impus in fața cuplului Sofia Kenin – Bethanie Mattek-Sands, scor scor 2-6, 6-4, 7-6 (9). Monica Niculescu a explicat cat…

- Simona Halep (32 de ani, 1149 WTA) va debuta la WTA 125 Paris in compania americancei McCartney Kessler (24 de ani, 123 WTA). Meciul din primul tur va avea loc marți, pe 14 mai, dupa ora 15:00. Halep - Kessler se va juca pe terenul central și va fi al treilea meci al zilei pe arena pricipala. Primul…

- FCSB a remizat in deplasare cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, scor 2-2, in etapa a șasea din play-off, și trebuie sa mai aștepte pentru a celebra caștigarea titlului. Dupa noua ani de așteptare, in care s-a luptat de fiecare data pentru campionat, dar de cele mai multe ori a incheiat pe poziția secunda,…