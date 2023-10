Stiri pe aceeasi tema

- Seful Ligii Arabe, Ahmed Aboul Gheit, "a cerut" luni "incetarea imediata a operatiunilor militare" in Fasia Gaza si crearea de "coridoare" umanitare pentru a ajuta populatia, in a zecea zi a razboiului dintre Israel si organizatia palestiniana Hamas, care a facut mii de morti, potrivit AFP, scrie AGERPRES."Solicitam…

- "Fiecare dintre aceste obiective sunt valabile prin ele insele", a declarat Guterres intr-un comunicat. "Ele nu ar trebui sa devina moneda de schimb si trebuie sa fie puse in aplicare pentru ca asa este corect" de procedat, a afirmat el."Gaza nu mai are apa, electricitate si alte bunuri esentiale",…

- Papa Francisc a cerut duminica deschiderea ”urgenta” de coridoare umanitare pentru a ajuta civilii din Fasia Gaza si si-a reluat apelul la eliberarea ostaticilor luati de teroristii Hamas. ”Cer ferm ca femeile, copiii, bolnavii, cei in varsta si toti civilii sa nu devina victime ale conflictului”, a…

- Ambasadorul Rusiei la Natiunile Unite a cerut vineri o „incetare a focului” in Fasia Gaza si Israel, in timp ce da vina pe Statele Unite pentru conflictul in curs. Proiectul de rezolutie al Rusiei, prezentat Consiliului de Securitate, solicita o incetare „imediata” a focului si eliberarea in siguranta…