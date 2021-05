Stiri pe aceeasi tema

- Pana la urma cea mai constanta echipa din „D”-ul timișean a și reușit sa iși adjudece titlul de campioana. Pobeda a pierdut un singur meci, in rest a avut victorii pe linie reușind sa incheie mini-sezonul pe prima poziție. Astazi, dupa un meci nebun, Pobeda a invins Timișul Șag și și-a asigurat prezența…

- Marea performera a etapei secunde din Liga a 4-a Timiș este AS Peciu Nou, care a invins principala favorita la promovare, Timișul Șag, dupa un meci nebun, 2-1 (1-1). Alta echipa cu punctaj maxim, dar și prima in clasament cu un golaveraj bun este Unirea Sannicolau Mare, 5-0 in aceasta seara cu Topolovațu…

- Liga 4 Timiș și-a inceput cel mai rapid sezon in aceasta seara. Derbiul etapei a fost caștigat de Timișul Șag, in timp ce Dudeștii Vechi este primul lider. Peciu Nou a reușit o mini-surpriza, iar Sannicolau Mare a debutat cu dreptul. Rezultatele primei etape: Comloșu Mare – Sannicolau Mare 1-3 Topolovațu…

Universitatea de Vest din Timișoara lanseaza un program terapeutic cu exerciții fizice adresat persoanelor care se afla in perioada de dupa traversarea unei infecții cu COVID-19. Inscrierea in acest program se face pe baza unei trimiteri medicale eliberata de un

Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis, este 5,14. Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt

"Burnout sau epuizarea profesionala reprezinta o stare de epuizare, atat fizica, cat și psihica, ce apare in special la persoanele a caror profesie implica o responsabilitate deosebita și interacțiuni frecvente cu oameni", spune psihologul Herber Freudenberger,

Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Doctor Victor Babeș nu mai poate realiza investigații imagistice de tip CT...

- DRDP Timișoara a predat in urma cu mai bine de o saptamana amplasamentul viitorului drum ce va lega intersecția dintre șoseaua Timișoara - Arad cu A1. Primele intervenții anunțate aici sunt cercetarile arheologice, care urmeaza sa inceapa in luna aprilie cu o echipa de specialiști coordonata de un profesor…