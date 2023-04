LIGA A III-A – CSM Sighetu Marmației câștigă partida cu CFR Cluj II In Maramureș fotbal nu inseamna doar CS Minaur, ci și alte echipe care se zbat sa ajunga in Liga a II -a sau chiar Liga I, unde insa trebuie finanțare asigurata daca vrei sa nu te faci de ras. Minaur Baia Mare ne-a demonstrat acest sezon ca și in Liga a II-a e greu sa faci fața, daramite in Liga I. Insa le luam pe rand. Poate nu Minaur, poate CSM Sighetu Marmației in Liga I. Deocamdata victorie mare pentru CSM Sighetu Marmației in Liga a III-a impotriva celor de la CFR Cluj II. Meciul disputat pe terenul sighetenilor a fost unul interesant, chiar daca cu puține goluri. Mai exact un gol a decis… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

