Stiri pe aceeasi tema

- Metalul Buzau și CSM Rm Sarat s-au aflat din nou fața in fața dupa intalnirea din Cupa Romaniei, de data aceasta in cadrul etapei cu numarul 2 din Liga a 3-a de fotbal. Partida s-a disputat tot pe terenul sintetic din Crangul Buzaului, sambata, 4 septembrie 2021, iar scorul final a fost favorabil și…

- Metalul și FC Buzau s-au intalnit pe terenul sintetic din Crangul Buzaului in cadrul turului 3 din Cupa Romaniei și au oferit un atractiv spectacol fotbalistic, marți, 24 august 2021. La capatul celor 90 de minute, FC Buzau a reușit sa se impuna, scor 3-1(2-0), și merge mai departe in Cupa, in urma…

- Meci frumos astazi la Tritenii de Jos, acolo unde s-au intalnit formațiile de liga a patra, Unirea din localitate și Victoria Viișoara. Partida a fost una echilibrata, echipa din Viișoara a condus de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- FC Buzau a inceput cu un eșec in campionatul Ligii secunde la fotbal. Echipa antrenata de Cristi Pustai a pierdut meciul dinsputat in deplasare cu FC Hermannstadt. Formația buzoiana a deschis scorul in minutul 26, prin Ciobanu, insa echipa sibiana a egalat inainte de pauza, printr-un gol marcat de…

- Sport Dinamic Kids Videle a caștigat Cupa Teleormanul Ediția 48 iulie 20, 2021 10:30 De departe cea mai spectaculoasa ediție a Cupei Teleormanul, a fost caștigata in premiera de o echipa din Videle, Dinamic Kids. Trei dintre partidele turneului final s-au incheiat dupa executarea loviturilor de departajare,…

- Cristiano Ronaldo, capitanul reprezentativei Portugaliei, a egalat recordul mondial de goluri internationale (109), detinut de iranianul Ali Daei, dupa dubla pe care a reusit-o in partida cu Franta (2-2), disputata miercuri seara la Budapesta, in cadrul Campionatului European de fotbal - EURO 2020.…

- Macedonia de Nord și Olanda se intalnesc luni, de la ora 19:00, in ultima runda a grupei C de la Euro 2020. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Pro X. In caz de egalitate de puncte, departajarea echipelor se face in funcție de: rezultatul meciului direct, golaverajul…

- Ucraina - Austria se intalnesc luni, de la ora 19:00, in ultima runda a grupei C de la Euro 2020. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Pro TV. In caz de egalitate de puncte, departajarea echipelor se face in funcție de: rezultatul meciului direct, golaverajul din meciurile…