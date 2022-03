Liga 3, seria 7 / Programul meciurilor din etapa 18, ultima din campionatul regular

Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – CSM Reșița va juca vineri, 25 martie, de la ora 15:00, in deplasare, cu CS Pandurii Lignitul Targu Jiu, in etapa a XVIII-a a Ligii a 3-a, Seria a VII-a! Aceasta este și ultima etapa a actualului sezon competițional, iar apoi va urma play-off-ul pentru promovare in Liga 2. Pe langa CSM Reșița,…

- CSO Filiași și Sporting Roșiori au incheiat la egalitate, scor 1-1, partida susținuta sambata, pe stadionul „Aripile“ din Craiova. Disputa a contat pentru etapa a 17-a, penultima din campionatul regular din Liga 3, seria 6. Doljenii au deschis scorul prin Alin Pencea (’30). Oaspeții au replicat imediat…

- LUPAC – AFC Voința Lupac va intalni vineri, 18 martie, de la ora 15:00, in deplasare, formația ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu 2, in etapa a XVII-a a Ligii 3, Seria a VII-a! „A trecut meciul greu cu Reșița și sper ca in saptamana de dinaintea jocului cu Pandurii 2 am reușit sa ridic moralul baieților.…

- REȘIȚA – Partida din AFC Voința Lupac și CSM Reșița de sambata, 12 martie, s-a incheiat cu scorul de 3-1 in favoarea liderului, in etapa a XVI-a a Ligii 3, Seria a VII-a! Pentru Lupac a deschis scorul Emanuel Jinga, iar baieții pregatiți de Dan Alexa au intors soarta partidei dupa pauza, prin Draghiceanu…

- Miercuri și joi s-au desfașurat cinci din cele șapte partide ale etapei cu numarul XIX, din cadrul Ligii Zimbrilor. O partida s-a desfașurat in devans (Potaissa Turda – Poli Timișoara 37-31), in timp... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- LUPAC – Cu multe noutați in lot, revelația seriei a VII-a a Ligii 3 va pleca duminica, 30 ianuarie, intr-un cantonament de o saptamana in stațiunea Secu, dupa ce in prima saptamana de pregatire „croații” s-au antrenat pe la baza proprie! La finalul stagiului de pregatire, elevii lui Boșco Vișatovici…

- REȘIȚA – Voința Lupac, ocupanta locului 4 in Liga 3, Seria a VII-a, va face primul antrenament din 2022 abia pe data de 24 ianuarie! Pana atunci, conducerea clubului se afla in discuții cu mai mulți jucatori pentru a intari lotul. Campionatul Ligii 3 se va relua pe data de 12 martie, cand Lupacul va…