Liga 3 / FCU a încheiat cantonamentul din Antalya fără nicio înfrângere Liderul seriei 4 de la Liga a III-a , FCU Craiova, a incheiat stagiul de pregatire sustinut in Antalya. Trupa lui Eugen Neagoe a sustinut sambata ultimul test pe pamant turcesc. S-a impus cu 2-1 in fata echipei secunde a clubului ucrainean Dinamo Kiev. Adversarii au deschis scorul in minutul 20, dintr-un penalti, si au intrat la cabine in avantaj. Oltenii au reusit egalarea in minutul 80 prin Tanase. Acesta a reluat cu capul o centrare venita din corner de la Stoenac. Lovitura de gratie a fost data de Marian Stoenac, trei minute mai tarziu. Antrenorul Eugen Trica a inceput acest joc cu urmatorul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

