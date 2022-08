Stiri pe aceeasi tema

- START… Rapid Brodoc se pregatește sa debuteze in noul sezon al Ligii 3, nivel la care se afla pentru prima data in istorie. Meciul de debut se va desfașura pe stadionul “Municipal” din Vaslui, sambata, de la ora 18:00, impotriva unei formații cu pretenții la promovarea in Liga 2, Foresta Suceava. Iata…

- INCREZATORI… CSM Vaslui cauta duminica, de la ora 15:55, la Vaslui, startul perfect de campionat printr-un rezultat pozitiv in fața celor de la Steaua București. Capitanul echipei de handbal a CSM Vaslui, Silvian Amihaesi, a prefațat partida din prima etapa a noii stagiuni. Centrul Silvian Amihaesi…

- ADVERSARI… Rapid Brodoc, promovata in Liga 3 in aceasta vara, va avea parte de un debut infernal in campionat. In prima etapa, “alb-vișinii” vor intalni, acasa, Foresta Suceava, in runda secunda se va deplasa pe terenul Bucovinei Radauți, iar in etapa a treia va juca cu Știința Miroslava, acasa. Cu…

- Foresta Suceava a susținut la mijlocul acestei saptamani la Campulung Moldovenesc, cel de-al treilea amical al verii. Adversarul trupei antrenate de Dorin Goian a fost formația SCM Zalau, care activeaza in Seria a X-a a Ligii a III-a. Meciul a fost unul echilibrat și s-a incheiat nedecis, 1-1. Ardelenii…

- S-A DECIS… Cu trei saptamani inaintea startului ediției 2022-2023 a Ligii 3, Rapid Brodoc și-a conturat in mare parte lotul. “Alb-vișinii” s-au desparțit in aceasta vara de mai mulți jucatori, iar in locul au venit jucatori cu experiența la nivelul Ligii 3, in mare parte de la Hușana Huși. Rapid Brodoc…

- IN CAUTARI… Dupa trialul de sambata, la care au fost prezenți 18 tineri fotbaliști cu varsta intre 16 și 19 ani, Sporting Juniorul Vaslui continua acțiunile de selecție destinate tinerilor jucatori din județ, in vederea completarii lotului pentru noul sezon al Ligii 3, care va debuta pe 27 august. Astazi,…

- PROBLEME… Cu o luna și trei saptamani inaintea inceperii Ligii 3 la fotbal, ACS Hușana Huși și nou-promova Rapid Brodoc sunt in urma in ceea ce privește planul de pregatire, lotul de jucatori și staff-ul tehnic. Starea de incertitudine de la Huși este amplificata de lipsa unei decizii a Consiliului…

- GOLGHETERI… Structurat pe doua eșaloane valorice, Liga 4 și Liga 5, fotbalul vasluian se afla in vacanța, noul sezon urmand a debuta abia la inceputul lunii septembrie. La finele Ligii 4, atacantul Ionuț Pintilie (FC Vulturești) a primit titlul de golgheter al competiției, cu 31 de goluri. In Liga 5,…