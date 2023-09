LIGA 3 | Derby-ul marilor ambiții CARE PE CARE… Rapid Brodoc și CSM Vaslui se intalnesc intr-un nou derby de Vaslui, sambata, pe “Municipal”, de la ora 17:00, intr-un meci din cadrul etapei a 6-a a Ligii 3, Seria 1. Duelul dintre cele doua se anunța unul interesant, unul care va naște multe ambiții, ambele formații dorindu-și sa demonstreze ca dețin […] Articolul LIGA 3 | Derby-ul marilor ambiții apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

