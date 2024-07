Liga 3 | Cuplul care va antrena CSM Vaslui!

Stiri pe aceeasi tema

- VESTE BUNA… Rasturnare de situație! Deși a anunțat ca se retrage din campionat, Rapid Brodoc s-a razgandit și va continua in Liga 3. Oficialii clubului au inscris echipa in campionat și au depus și garanția de 20.000 lei necesara pentru participarea in noul sezon al Ligii 3. Povestea celor de la Rapid…

- LA TREABA… Gata cu vacanța la CSM Vaslui. Lotul echipei de Liga 3 se va reuni, astazi, la stadionul “Municipal”, iar la prima ședința de pregatire vor fi prezenți doar 14 jucatori, lotul urmand a fi completat in perioada imediat urmatoare. Pana la numirea noului antrenor al echipei, antrenamentele vor…

- S-A DECIS… Campioana Ligii 4 Vaslui, Comstar Vaslui, va infrunta echipa Șoimii Gura Humorului in barajul pentru promovarea in Liga 3. Barajul se va desfașura in dubla manșa, pe 16 iunie, turul, in deplasare, și 23 iunie, returul, la Vaslui. Șoimii Gura Humorului a caștigat Liga 4 Suceava și va juca…

- PERFORMANȚA… FC Ghergheleu a promovat in Liga 4 Vaslui dupa o așteptare de 8 ani. Echipa de fotbal a comunei Codaești a caștigat cu 3-0 la masa verde meciul cu Gloria Manjești și va termina pe locul doi in play-off-ul Ligii 5. Ghergheleu, sat din comuna Codaești cu aproximativ 370 de locuitori, va avea…

- RETROGRADARE… In ultima etapa a play-out-ului din Liga 3, “alb-vișinii” vor juca, in deplasare, cu Șomuz Falticeni. Pe ultimul loc in clasament, rapidiștii nu vor mai continua in Liga 3, iar din sezonul urmator vor reveni in “județeana”. Rapid Brodoc se intoarce in Liga 4 Vaslui dupa doua sezoane petrecute…

- UMAR LA UMAR… Unirea Dodești și FC Ghergheleu și-au continuat duelul de la distanța pentru locul doi in play-off-ul Ligii 5, ultimul care asigura promovarea directa, ambele reușind sa obțina victorii clare in runda de la finalul saptamanii trecute. FC Unirea Dodești a caștigat duelul cu Gloria Manjești,…

- MODEȘTI… CSM Vaslui a pierdut primul loc in play-out-ul Ligii 3, dupa infrangerea suferita pe terenul celor de la Șomuz Falticeni, scor 0-2 (0-1). Vasluiul a evoluat mai bine de 70 de minute in superioritate numerica in fața lui Șomuz, dar a plecat invinsa de la Falticeni, dupa o evoluție modesta a…

- ADVERSAR… Comstar Vaslui a invins-o clar pe Flacara Muntenii de Sus (5-1) și poate fi campioana matematic duminica, 28 aprilie, daca va caștiga pe terenul celor de la Sporting Banca, in etapa a 18-a a Ligii 4. Campioana Vasluiului se va duela cu viitoarea caștigatoare a Ligii 4 Suceava, in barajul de…