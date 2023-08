Stiri pe aceeasi tema

- S-A STABILIT… Campionatul Național de șah pe echipe – masculin, Superliga 2023, se va desfașura in perioada 20-30 septembrie, la Eforie-Nord, Constanța. Nou-promovata in Superliga, C.S Sergentul – Radical Grup Vaslui iși propune sa faca o figura frumoasa la prima participare pe prima scena a șahului…

- DEBUT… C.S Sergentul – Radical Grup Vaslui a promovat, in premiera, in Superliga Romaniei la șah – pe echipe. Vasluiul va debuta in prima liga de șah a Romaniei in perioada 20-29 septembrie, locația urmand a fi decisa in zilele urmatoare. Intre timp, Federația Romana de Șah a anunțat cele 10 echipe…

- FELICITARI… CSM Vaslui a reușit promovarea mult așteptata in Liga 3. Dupa un sezon de Liga 4 de senzație, Vasluiul a cules roadele, caștigand și meciul retur al barajului de promovare cu Moldova Cristești, scor 4-2. Vasluienii au inceput surprinzator de timorați returul, iar nesincronizarile din defensiva…

- DECISIV… Campioana județului, CSM Vaslui, este in fața celui mai greu meci al sezonului, echipa vasluiana urmand sa intalneasca Moldova Cristești, in manșa tur a barajului de promovare in Liga 3. Antrenorul CSM-ului, Gabriel Craciun a prefațat duelul de la baraj. Cum crede antrenorul ca Vasluiul se…

- ADUNARE…Vasluienii s-au mirat cand au vazut agitatie mare la biserica „Sfantul Nicolae” din Vaslui. Desi nu era zi de sarbatoare, la difuzoare se auzea slujba arhiereasca, tinuta chiar de Preasfintitul Parinte Ignatie, Episcopul Husilor. De jur imprejurul bisericii – multi preoti, iar inauntru enoriasii…

- TURNEU… La finele acestei saptamani, pe 10 și 11 iunie, Vasluiul va fi gazda unei noi ediții a turneului de fotbal juvenil “Turneul Tigrilor”, competiție la care vor participa echipe din orașele Vaslui, Barlad, Huși, Negrești, Iași, Roman, Bacau și Piatra-Neamț. Și-au anunțat prezența 24 de echipe și…

- ȘANSE… Rapid Brodoc merge bine in play-out-ul Ligii 3, fiind neinvinsa de cinci etape, dar nu a scapat de grijile retrogradarii. Trupa pregatita de Romica Dorin e pe locul 4, cu 25 de puncte, la un singur punct in spatele Viitorului Darabani, dar și cu un meci mai puțin disputat. Conform regulamentului,…

- ȘANSA… Rapid Brodoc are parte de o noua partida importanta in lupta pentru salvarea de la retrogradare. Jucatorii vasluieni se deplaseaza la Miercurea Ciuc, acolo unde vor intalni, sambata, de la ora 18:00, echipa secunda a celor de la FK Csikszereda. Rapidiștii sunt motivați obțina un nou succes, mai…